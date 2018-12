LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

"Per Nadal, millor units"



Màrius Serra





Cada vegada que algú fa un ús polític de la unitat nacional penso en els murs trumpians que l’Estat ha alçat a l’interior del territori que diu defensar. La unitat entre Navarra i Euskadi, per exemple. El sintagma “millor units” és un exemple flagrant de la perversió del llenguatge made in Spain. N’hi ha prou amb canviar-ne l’antecedent per corroborar-ho. Fer zoom a la zona mediterrània i aplicar-ho a valencians, balears i catalans. Millor units, aquí, no només no cotitza sinó que penalitza. Millor units aplicat a l’eix ferroviari mediterrani, no?, amb el transport que exigeix la demografia i l’intercanvi ja existent. O aplicar la unitat a l’espai de comunicació que projecta una realitat cultural invisibilitzada.

Millor units en un múltiplex televisiu que permeti veure tots els canals públics en llengua catalana, no? I tants de privats com calguin. Millor units en el dial radiofònic amb les ràdios públiques que emeten des de València, Barcelona o Palma, oi? Millor units en els canals de distribució de llibres, revistes, còmics, jocs, pel·lícules, discos i altres materials culturals en la mateixa llengua. Millor units i fent xarxa de teatres i auditoris, tan units com les universitats catalanoparlants gràcies a la Xarxa Vives, tan units com la difusió de la literatura en català gràcies a l’Institut Ramon Llull, tan units com els acords normatius lingüístics gràcies a la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.