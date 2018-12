LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

Aquest Nadal han tornat les crides al boicot al cava català a les xarxes socials, especialment a Twitter. La campanya és força virulenta. Hi ha qui des de València, i amb el hashtag #BoicotProductosCatalanes, ha fet un vídeo tirant el contingut de tota una ampolla de Freixenet al wàter mentre exposava: “Ya sabéis hermanos españoles, estas navidades ni un solo producto manufacturado en la región golpista”. Un tuit que per cert ja s'ha esborrat. D’altres tuitaires han manifestat que “Ni cava ni fuet. Yo no financio golpistas”; o han penjat comentaris com aquest: “Estas navidades el cava catalán debe caer sus ventas más del 70%, ¿cómo verían su futuro? Un anticipo real de lo q les pasaría, no es mala idea. Que abran los ojos”. Fins i tot hi ha qui desitja que “el boicot debe ser vitalicio y transmitirse a las siguientes generaciones”. El cava no és, però, l’únic producte català que pateix el boicot.





Mentre el president de la patronal Institut del Cava, Damià Deàs, es limita a manifestar davant el nou boicot que “prefereixo no parlar-ne”, el president de PimeCava, Pere Guilera, apunta que “jo vull ser positiu”, i apunta que “els boicots, en cas de produir-se, tenen data de caducitat”. Guilera opina que “ens hem de preguntar pel baix consum de vi i cava, de 17 litres, quan en els país productors veïns el consum està per sobre dels 40 litres. Jo demano mirada a mitjà i llarg termini, i no quedar-nos amb aquestes actuacions que no aporten res i surten de la visceralitat. Dissortadament en tenim massa exemples fins i tot en persones formades”. Aquest cavista de Lavern (Subirats) recepta com a camí a seguir “sentit comú, empatia, creure en el futur excel·lent del cava i unitat interna”.

Boicot previst

Henkell-Freixenet i el president del Consell Regulador del Cava, Javier Pagés, han preferit no fer declaracions. Qui sí s’ha volgut posicionar és el president de la Confraria del Cava Sant Sadurní, Jaume Armengol. Afirma que “normalment no segueixo aquestes campanyes”, que diu que no són noves. Afegeix, ironitzant, que “ja fa anys que per Nadal surt el boicot al cava català, com els torrons, el pessebre i el Pare Noel”. Jaume Armengol també considera que “tots hem de posar-hi seny”.

Torna la cervesa a les campanades televisives

El món cerveser també s’apunta a recollir rèdits de la campanya de Nadal amb edicions especials nadalenques. D’altra banda, la cervesa tornarà a les Campanades televisives de Cap d’Any rellevant al cava, com en els darrers anys. A tots els canals de Mediaset España, excepte a Boing, Estrella Galícia protagonitzarà un dels anuncis que obrirà l’any juntament amb Coca-Cola. Mediaset Espanya retransmetrà les tradicionals Campanades des de Sant Llorenç des Cardassar, el poble del nord-est de l'illa de Mallorca on l'octubre passat van patir els devastadors efectes d’una riuada. Lara Álvarez i Jesús Calleja seran els encarregats de la retransmissió, que es farà en simulcast a través de tots els canals del grup televisiu.

Per la seva banda, el presentador Ramón García tornarà a brindar amb Estrella García. Ja fa dies que s’ha penjat un vídeo on s’afirma que “Ramontxu es de aquellos que tienen lo que hay que tener”, i s’afegeix que “se resiste a pensar, hacer, comer y beber lo que dice la mayoría”.

Tot plegat mentre productors d’escumosos no catalans aprofiten aquest dies per publicitar-se utilitzant clars missatges polítics. És el cas de Vin Doré 24 K, que s’anuncia amb els colors de la bandera espanyola i una reproducció de l’escut constitucional d’Espanya. L’anunci s’acompanya d’aquest missatge: “Los que amamos España, ¡os deseamos felices fiestas!”. A la pàgina web d’aquest producte amb pols d’or s’afirma que “el cava con oro Vin Doré 24K es un producto que une lujo, placer y gastronomía”. El cert, però, és que no és cap cava.

Informa:ELMON.CAT (27-12-2018)