LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

L'administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, considera que l'estelada és una bandera "inconstitucional". Així ho explicita en una resposta per escrit a un diputat del PP que li retreia que, en una connexió televisiva en directe des de Brussel·les, es veia una bandera independentista al fons i li demanava si aquella imatge "va ser un error o està determinada TVE a contribuir en pantalla a la difusió dels símbols secessionistes".

La veterana periodista -que va ser escollida en el càrrec transitori al capdavant de RTVE amb els vots del PSOE, Podem, ERC, PDECat, PNB, CC i NC- afirma que "RTVE no contribueix a difondre símbols secessionistes" i justifica que aparegués en pantalla perquè estava hissada "a la plaça Schuman on està la corresponsalia de RTVE des de la que es va fer el directe", el qual va ser de 12 segons i on "resultava difícil evitar el fons".

I afegeix: "La bandera -inconstitucional- era part de la campanya dels secessionistes a favor de Puigdemont i contra el jutge Llarena". La notícia, de fet, feia referència a la declaració que havia de fer el magistrat del Suprem a Brussel·les, arran de la denúncia presentada pel president a l'exili per la causa per l'1-O.

En tot cas, l'estelada no és una bandera inconstitucional, tal com afirma Mateo, ja que tan sols ho és, segons les diverses sentències judicials, en tant que s'usi en actes o organismes oficials com a substitutori dels emblemes reconeguts a la Constitució o l'Estatut, és a dir, com a substitut de la bandera espanyola o la senyera. En qualsevol altre cas -com en una plaça belga-, no seria inconstitucional. Com tampoc no ho seria cap altra bandera, segons la legislació actual, fins i tot les preconstitucionals o directament franquistes.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (27-12-2018)