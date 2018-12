LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

El 64,64 % dels portals oficials de l'Administració General de l'Estat no contenen cap informació en català; l'any 2017 la proporció era del 64,17 %

El secessionisme lingüístic contra el català a les pàgines de l'Administració ha augmentat amb Pedro Sánchez: el 38,71 % de pàgines amb algun contingut en català el tracten com si no fos una sola llengua, un increment de més del 8 %

El Govern espanyol segueix sense complir la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries tot i les recomanacions del Comitè d'Experts

El juliol de l'any passat la Plataforma per la Llengua va publicar un informe que denunciava que la gran majoria de les pàgines web oficials de l'Administració General de l'Estat espanyol ignoraven el català i tractaven els parlants d'aquesta llengua pròpia de l'Estat com a ciutadans de segona categoria. Es tractava dels llocs web del legislatiu; l'executiu, els seus ministeris i organismes derivats; el judicial; el Tribunal Constitucional; el Banc d'Espanya, i els organismes autònoms. Un any i mig després i amb un canvi de govern entremig, la situació no ha canviat. De fet, amb el PSOE i Pedro Sánchez la situació ha empitjorat lleugerament.

El català, absent

La llengua catalana és parlada a Espanya per més de 10 milions de ciutadans, l'equivalent al 20 % de la població. Aquests ciutadans, també els que tenen el català com a llengua primera, familiar o habitual, contribueixen amb els seus impostos a mantenir l'Administració General de l'Estat. Tanmateix, amb data 2018 el català segueix absent en pràcticament dos terços de les pàgines web oficials d'aquesta Administració, que actua com si a Espanya només hi visqués una sola comunitat lingüística: si l'informe de la Plataforma per la Llengua del 2017 mostrava que el 64,17 % de les pàgines web estatals no tenien cap versió en llengua catalana (163 de les 254 pàgines observades), la xifra el 2018 de pàgines oficials sense versió en català és del 64,64 %, o el que és el mateix, 170 de les 263 pàgines observades (l'increment de pàgines respecte del 2017 s'explica per la reestructuració i el desdoblament d'alguns ministeris i organismes després del canvi de govern del juny).

Pel que fa al 35,36 % de pàgines que sí que contenen continguts en català, el 2018 un 19,39 % ho fa residualment, en alguns menús estàtics, sobretot en la primera pàgina de navegació (el 2017 la xifra era del 19,69 %), un 14,83 % inclou el català parcialment (14,17 % el 2017) i només un 1,14 %, 3 pàgines comptades, tenen una versió completa en català (el 2017 la tenien un 1,57 %, 4 pàgines en total). També cal apuntar que la pràctica totalitat de pàgines web governamentals que tenen penjats formularis i arxius PDF només els ofereixen en castellà, una situació absurda si es té en compte que la llei (l'article 5 del Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel qual s'estableixen criteris d'imatge institucional i es regula la producció documental i el material imprès de l'Administració General de l'Estat) obliga les dependències físiques de l'Administració en territori on el català és oficial a oferir formularis bilingües, cosa que significa que els ciutadans catalanoparlants perden drets a internet, quan en principi aquest mitjà hauria de ser-los molt més propici. Alguns dels tràmits més rellevants que els ciutadans no poden fer en català a internet són el pagament de l'IVA, la consulta de la referència cadastral de l'habitatge o la petició de l'Informe de Vida Laboral a la Seguretat Social.

Cada dia pitjor

Els dos altres elements de respecte lingüístic a les pàgines web oficials de l'Estat que la Plataforma per la Llengua va estudiar el 2017 tampoc no han millorat amb l'arribada de Pedro Sánchez. La majoria dels portals oficials de l'Administració General que presenten algun contingut en català presenten faltes d'ortografia i errors lingüístics importants, com ara frases sense sentit i barreges del català i el castellà: específicament, el 76,34 % del 35,36 % de portals amb algun contingut en català tenen aquesta mena de problemes (el 2017 era un 73,60 %).

D'altra banda, l'Administració General de l'Estat practica assíduament el secessionisme lingüístic, això és, tractar les variants del català de Catalunya i les Illes Balears per un costat i les del País Valencià per l'altre com si fossin llengües diferents, el «català» i el «valencià», i aquesta actitud no només no s'ha corregit durant el 2018 sinó que ha augmentat: a dia d'avui el 38,71 % del 35,36 % de pàgines amb algun contingut en català el tracten com si no fos una sola llengua, mentre que el 2017 ho feien el 30,10 %.

Informa:PLATAFORMA-LLENGUA.CAT (28-12-2018)