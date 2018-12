LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

"Menteixen, i ho saben"



“Han sentit els mestres i professors el que ha dit una alt càrrec del PP?

Ja saben que jo, de tant en tant, em fixo en coses ben estranyes. Ahir, per exemple, en comptes d’estar pendent del darrer Consell de Ministres de l’any i de la compareixença del president Sánchez; o en comptes d’estar pendent del famós document de 21 punts de Torra (famós perquè ningú sap quins són, aquests punts, beneïda estratègia), resulta que em vaig fixar en les declaracions del dia abans de la vicesecretària de comunicació del PP, Isabel Díaz Ayuso. Díaz se’n va anar dijous a La Sexta a defensar el pacte que el PP, Ciutadans i Vox han fet a Andalusia i, en ser interrogada sobre aquesta aliança (ara els diaris espanyols en diuen aliança, perquè es veu que així no els sembla tan gros aquest pacte), va aplicar allò tan clàssic que la millor defensa és un bon atac.

Díaz va considerar del tot normal l’acord tripartit a Andalusia i, en canvi, va aprofitar la mateixa resposta per retreure al PSOE “que hagin pactat amb els independentistes radicals, que són racistes a Catalunya i que permeten que els professors menyspreïn els seus alumnes quan els demanen anar a fer un pis si ho fan en castellà”. Sí, sí. Tornin-s’ho a llegir. A Catalunya, diu la vicesecretària de comunicació del PP –que no és un càrrec qualsevol– que els professors menyspreen els seus alumnes si els demanen anar a fer un pis en castellà. Però, com gosa, aquesta dona dir això? Com s’hi atreveix? Com pot dir aquestes barbaritats i quedar-se tan ample?

No sé quants dels que vostès avui em llegiran –i llegiran el que ha dit aquesta senyora– són mestres o professors. Però sé que no n’hi ha ni un –ni entre els que em llegeixen ni entre els que no– que faci això. D’on ho treu, la vicesecretària de comunicació del PP tot això? I com és que ningú li diu res? M’indigna. He buscat qui era aquesta tal Isabel Díaz, i he vist que, a banda del càrrec al PP, és periodista, llicenciada per la Universidad Complutense de Madrid. Que no hi era, a classe, el dia que explicaven que els fets s’han de contrastar? No hi era el dia que explicaven la diferència entre informar i manipular, o mentir? Qui es pot creure que a Catalunya hi hagi cap professor que menyspreï qui li parli en castellà, ni que sigui per anar a fer un pis? Com es pot dir, tot això, i quedar-se tan ample? Menteixen, ho saben, i es queden tan amples. És indignant.



