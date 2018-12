LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

L'exmagistrat del Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín, ha considerat que el Suprem vol tenir la sentència del judici de l'1-O abans del mes de maig per poder evitar així que algun dels presos polítics es presenti a les eleccions europees, tal com vol fer el vicepresident Oriol Junqueras.

Pallín ha fet aquestes declaracions a una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio, on també ha afegit que ell donaria com a mínim un mes als advocats dels presos per presentar els escrits de defensa. Alhora, també ha assumit que el Tribunal no donarà més de 20 dies per presentar-los i ha destacat el to "bel·ligerant" del Suprem a l'hora de respondre els arguments dels advocats dels presos.

L'exmagistrat ha assegurat que espera que els presos tinguin un judici just, tot i que no ha sentenciat res, ja que ha dit que aquesta qüestió es confirmarà o desmentirà a mesura que vagi avançant el judici. Ara bé, el que sí que ha assegurat Pallín és que el procés que han tingut els presos fins arribar a les portes del judici ha estat del tot injust.

Sobre la qüestió de si els presos podran declarar o no en català davant del jutge Marchena, president de la Sala que jutjarà el referèndum de l'1-O, Pallín ha dit que sembla ser que el Suprem pot exigir que tot el procés judicial sigui en castellà, cosa que no passaria si el judici se celebrés al TSJC, tal com demanaven els presos.

Els que sí que seran jutjats a Barcelona seran els exmembres de la mesa i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, ja que el Suprem ha dividit la causa en dos, i ha enviat els acusats per desobediència al TSJC. Aquesta distinció, segons l'exmagistrat Pallín s'ha fet per "evitar les macrocauses" i evitar les llargues sessions als jutjats. Alhora, aquesta separació també permetrà alleugerir els tràmits judicials.

Informa:ELNACIONAL.CAT (29-12-2018)