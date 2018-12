LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

Les mostres de solidaritat a l’exterior dels centres penitenciaris on hi ha tancats els presos polítics s’han intensificat, aquests dies. No tan sols perquè siguin les festes de Nadal, també s’explica per la proximitat del judici a l’1-O. D’ací a unes poques setmanes, tots ells seran traslladats a Madrid per declarar, de manera que a partir d’aleshores els actes a les presons catalanes s’aturaran temporalment.

Presó dels Lledoners



A l’esplanada de l’exterior de la presó dels Lledoners, on hi ha empresonats Quim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Raül Romeva, Jordi Cuixart i Oriol Junqueras, és previst que es facin els actes següents:

Dissabte 29 de desembre a les 12.00: Cantada d’El Messies de Händel. Hi haurà gairebé cinc-cents cantaires i una orquestra de quaranta músics professionals.

Diumenge 30 de desembre a les 12.00: Acte setmanal ‘Músics per la llibertat’ i trobada d’esbarts dansaries en el marc de l’acte ‘L’escoltisme i el guiatge canta per la llibertat de Raül Romeva’.

Dilluns 31 de desembre a les 19.00: Revetlla popular de Cap d’Any. Es preveu poder-hi fer nit amb tendes de campanya. Els Músics per la Llibertat protagonitzaran una cantada de nadales. Tot seguit, es donarà pas a un sopar de carmanyola, que serà amenitzat amb més música fins a la mitjanit. Per a les campanades, un col·lectiu de campaners de les Borges Blanques portarà una campana de grans dimensions.

Diumenge 6 de gener a les 12.00: Acte setmanal de ‘Músics per la llibertat’.

Dissabte i diumenge 12 i 13 de gener (hora per concretar): Acampada amb autocaravanes i tendes de campanya.

Dissabte 12 de gener a les 10.45: Torneig de voleibol, cantada de cançons de les agrupacions escolta i dinar de carmanyola.

Diumenge 13 de gener a les 12.00: Acte setmanal de ‘Músics per la llibertat’ i actuació del grup d’havaneres Port Bo.

Dissabte 19 de gener (hora per concretar): Trobada de gegants.

Presó del Mas d’Enric



A l’exterior de la presó del Mas d’Enric, on hi ha empresonada Carme Forcadell, és previst que s’organitzin aquests actes:

Cada dia a les 19.00: Actuació del saxofonista Óscar Cid, que interpreta ‘El cant dels ocells’, entre més peces.

Dissabte 29 de desembre a les 11.30: Acte ‘Cap dona en l’oblit’ organitzat per Valls per la Llibertat. Hi intervindrà Bernat Pegueroles, marit de Carme Forcadell, l’editor Eduard Voltas i Montserrat Rossell, de l’ANC. També hi haurà una actuació castellera amb la participació de les colles Vella i Jove dels Xiquets de Valls.

Presó del Puig de les Basses



A l’exterior de la presó del Puig de les Basses, on és empresonada Dolors Bassa, és previst que s’organitzin aquests actes:

Dilluns 31 de desembre al vespre: Sopar, ‘Campana per la llibertat’ i altres activitats per concretar.

Informa:VILAWEB.CAT (29-12-2018)