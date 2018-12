LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

Un duríssim escrit presentat pel lletrat Jordi Pina davant la sala segona del Tribunal Suprem insinua que el magistrat Manuel Marchena ha prevaricat en la resolució que sosté que l’alt tribunal espanyol és competent per jutjar els màxims responsables del procés i que només els membres de la mesa del Parlament, tret de qui n’era la seva presidenta, Carme Forcadell, hauran de ser jutjats a Barcelona.

En el recurs, l’advocat Pina sosté que Marchena, ponent de la resolució, ha creat expressament un argumentari, del no-res jurídic, per poder vestir la seva decisió. Pina afirma que aquest creació “ad hoc” ha suposat la “creació de fins a cinc noves regles competencials que no tenen base legal expressa o jurisprudència prèvia”. El lletrat de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull creu que el Tribunal ha forçat aquests arguments per establir que el delicte de rebel·lió i malversació de què s’acusa els seus clients sí que es va cometre fora de Catalunya, i per tant el cas s’ha de jutjar a Madrid. A l’escrit es retreu al Suprem que no només el mou la intenció d’“assumir en exclusiva els màxims responsables del procés i enviar als tribunals catalans els actors secundaris”.

Un dels arguments de Marchena que rebat Pina per deixar en evidència el que defineix com a “innovació dogmàtica” és el que sosté que el delicte de malversació s’ha de jutjar al Suprem perquè cal considerar el dany causat en una “unitat patrimonial”, en el sentit que el diner gastat il·legalment afecta les finances de l’Estat. El lletrat sosté que si això és així, qualsevol delicte de malversació, i no només el que suposadament van cometre els líders del procés, hauria de ser jutjat pel Suprem, perquè al cap i a la fi el diner públic sempre respon a aquesta unitat patrimonial.

Recusació de Llarena

D’altra banda, el Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs de Meritxell Serret i Toni Comín contra les interlocutòries del juny i el juliol d’aquest any del Tribunal Suprem, que no va admetre la recusació del magistrat Pablo Llarena, informa Efe. El tribunal subratlla que el recurs planteja un problema que afecta un dret fonamental sobre el qual no hi ha doctrina, i pot comportar que el TC aclareixi o canviï l’opinió després d’un procés de reflexió interna.

Denegat el permís de Nadal

Als presos polítics, ni aigua, encara que sigui Nadal. El Tribunal Suprem ha desestimat els escrits presentats per Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Joaquim Forn i Carme Forcadell, en els quals demanaven passar les festes de Nadal a casa. Els quatre primers havien demanat poder sortir de la presó entre el 24 i el 26 de desembre, mentre que Forcadell ho havia demanat per al gener.

