LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

"Espanya ens roba? I Andalusia una mica més "

Joan Puig





No, Espanya no ens roba, però els seus líders polítics sí, i a Andalusia els seus nou líders entomen un pas més, rebaixen els impostos als seus ciutadans a costa dels catalans, valencians i dels illencs que acabarem pagant les decisions de l’extrema dreta avalades pel silenci del govern de Pedro Sánchez que retarda un any més el nou model de finançament. Quatre anys incomplint la constitució sagrada espanyola i el PP i el PSOE segueixen com si res passes, perpetuant el sistema actual de robatori als ciutadans dels Països Catalans.

Si resulta que gràcies a l’economia catalana el vicepresident Aragonès comunica que deixarem el FLA per passar a un fons autonòmic menys agressiu, com a pas previ a tornar al finançament dels mercats, imagineu el que diria si tinguéssim un sistema de finançament just com el basc i el navarrès. I si fóssim República Catalana ja no us ho explico. Segurament ni ens caldria anar a més endeutament, podríem sobreviure tranquil·lament i convertir aquesta regió del nord de l’estat i del sud d’Europa en un dels paradigmes de l’economia europea. Fa tants d’anys que patim un robatori de les elits extractives que no sabríem ni com posar-nos amb el superàvit que tindríem si fóssim república catalana.

Cal dir-ho alt i no oblidar-ho mai, les elits polítiques espanyoles ens segueixen robant i permeten el malbaratament dels nostres recursos, no els inverteixen, sinó que busquen comprar vots captius. Cal dir-ho, i és aquest el motiu principal pel qual el govern espanyol, sigui del PP o del PSOE, mai vol negociar perquè qualsevol negociació perjudica les elits del poder espanyol, no podrien seguir vivint de l’espoli i de la demagògia.

Caldria boicotejar el judici de l’1-O

Sánchez no és el PP a ulls d’Europa, avui s’ha anunciat que el mes de febrer visitarà el tribunal dels drets humans. Les casualitats no existeixen, parlem amb massa facilitat de l’esperança amb els tribunals dels drets humans, que no tinguem una sorpresa desagradable. Per això seria segurament millor boicotejar el judici ja, motius els tenim, no existeixen garanties, no hi són tots, els residents a l’estranger ni tan sols tenen ordre de recerca internacional, no volen permetre que s’expressin en català… Davant de tanta ignomínia caldria boicotejar el judici.

Tenim eines per fer-ho i no mostrar-nos passius davant tanta ignomínia, des de la vaga de fam coordinada, les protestes per evitar el trasllat inhumà a Madrid, la negativa a parlar en espanyol si no poden declarar en català, permetre tranquil·lament el judici tornarà a ser un greu error estratègic. Els diputats i senadors independentistes a Madrid haurien de fer una gran campanya contra el judici, utilitzar la seva veu a Madrid per desestabilitzar la injustícia espanyola, encara tenim maneres de desestabilitzar un judici polític com aquest, deixar tot per la sentència torna a ser un greu error independentista.

Informa:LAREPUBLICA.CAT (30-12-2018)