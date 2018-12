LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

La vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, ha negat que hi hagi cap debat al partit sobre els pressupostos de l’Estat, reiterant-ne així el seu rebuig. La diputada al Congrés ha explicat a l’ACN que hi ha “quòrum” per oposar-se als comptes del govern espanyol, així com a la seva tramitació: “Votarem ‘no’ als pressupostos de l’Estat”, ha asseverat, després de recordar que el Consell Nacional del PDeCAT va aprovar rebutjar els comptes espanyols. Així, Nogueras només preveu que el PDeCAT pugui plantejar-se donar-hi suport si el president espanyol, Pedro Sánchez, concreta alguna “proposta política” per a Catalunya. De fet, la vicepresidenta del partit ha apuntat a l’ACN que es plantegen presentar una esmena a la totalitat als comptes espanyols, fet que n’impossibilitaria la tramitació.

Nogueras ha insistit que el Consell Nacional que la formació nacionalista va celebrar el 20 de desembre va aprovar, amb un 95% dels vots -132 a favor i 8 abstencions-, una proposta de resolució que defensava el ‘no’ als pressupostos de l’Estat. De fet, la iniciativa -presentada pel conseller nacional Ivan Condes- apostava per rebutjar també totes les propostes del govern de Sánchez, mentre hi hagi “presos polítics” i “exiliats”, i no s’abordés un referèndum acordat.

La resolució aprovada la setmana passada concreta que el PDeCAT es compromet a “votar negativament els Pressupostos Generals de l’Estat a les cambres espanyoles on hi té representació mentre hi hagi presos/es polítics/es, exiliats/des”. A més, el document aposta per una “negociació entre ambdós governs per a resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat”. El PDeCAT també subratlla que no renuncia a prendre mesures “de caràcter unilateral” per a assolir un Estat independent”.

En aquell conclave també hi va haver veus que defensaven postures més favorables a negociar els comptes de l’Estat, com ara la presidenta del propi Consell Nacional, Mercè Conesa. Finalment, la direcció del partit va proposar que el PDeCAT no rebutjaria les iniciatives que milloressin les condicions de vida dels catalans.

La vicepresidenta del partit ha fet aquestes apreciacions després que el secretari d’Organització del PDeCAT i també diputat al Congrés, Ferran Bel, hagi obert la porta a no bloquejar la tramitació dels pressupostos, en una entrevista a EFE -recollida per diversos mitjans.

Informa:LAPEPUBLICA.CAT (30-12-2018)