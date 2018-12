LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

Ja tenim a tocar el sorteig més esperat de Catalunya, el de la Grossa de Cap d’Any 2018. Aquest any tocarà més i millor perquè, com diu el seu eslògan, "ve més grossa que mai". El sorteig es farà aquest dilluns a partir de les 12h i es podrà veure en directe per TV3 amb un programa especial que presentaran Llucià Ferrer i Anna Bertran. La tensió i l'emoció seran la tònica del programa, amb molta atenció a cada un dels premis. Ferrer i Bertran estaran acompanyats per la cantant i actriu Aida Oset, que afegirà l'apunt musical a cada extracció.

Enguany la Grossa presenta moltes novetats pel que fa als premis. La més important recau en el primer premi, que passa de 100.000 euros per cada bitllet de 5 euros a 200.000 euros per cada bitllet de 10 euros. Ara, per 5 euros més que costa el bitllet es podrà guanyar el doble.

També augmenten els premis de la resta de categories, de manera que hi haurà un primer premi de 200.000 euros per bitllet, un segon premi de 65.000 euros per bitllet, un tercer premi de 30.000 euros per bitllet, dos quarts premis de 10.000 euros per bitllet i tres cinquens premis de 5.000 euros per bitllet.

Així que hi haurà 8 grans premis i també es premiaran les terminacions dels 8 números guanyadors, així com el número anterior i posterior de cadascun d’ells. A part dels 200.000 euros per bitllet del primer premi, hi haurà un quart premi i dos cinquens premis més. S'han posat a la venda 80.000 números (del 0 al 79.999), amb un total de 50 sèries.

Creix la venda per Internet

La venda de bitllets de la Grossa a través d’internet ha augmentat un 20% en comparació a l’any passat. Segons dades facilitades per Loteria de Catalunya a l’ACN, aquest 2018 s’han disparat els clients que han optat per comprar els seus números utilitzant la pàgina web oficial o l’app de telefonia mòbil, dos mètodes que permeten escollir la combinació de xifres que es desitgi.

En conjunt, comptabilitzant la venda de bitllets físics, la distribució de la Grossa de Cap d’Any ha crescut un 4% respecte la mateixa data de l’any passat. A menys de 24 hores per l’inici del sorteig, nombrosos punts de venda física han esgotat els bitllets, mentre alguns compradors busquen un establiment on poder aconseguir un número a última hora.

Més probabilitat i més beneficis que mai

Que et toqui la loteria no és fàcil, però amb la Grossa de Cap d’Any hi ha un 25% més de probabilitat d’obtenir els principals premis que amb el “Gordo” de Nadal. Més de 680.000 bitllets podran tenir algun tipus de premi. Jugant a la Grossa el que és segur és que toca més a prop.

Així mateix, Loteria de Catalunya destina tots els seus beneficis a programes socials a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Per llei, els beneficis van a programes per a la infància i l’adolescència, la gent gran i les persones amb discapacitat. En aquest últims cinc anys, la Grossa de Cap d’Any, en cinc anys ha destinat 26 milions d’euros a programes socials a Catalunya.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (30-12-2018)