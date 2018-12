LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

«Benvolgudes i benvolguts compatriotes,

Aprofito aquestes dates assenyalades de recolliment familiar, de celebració i de festa per adreçar-vos unes paraules com a president de la Generalitat. Nadal, Sant Esteve, Cap d’Any, Reis… amb la seva alegria, la seva llum i la seva joia, ens conviden també a pensar en aquells que pateixen per moltes raons diferents. Per una malaltia, per la pèrdua d’algú estimat, o per les privacions i la pobresa. O per les guerres i els conflictes, que seguen vides i esborren la pau, que és el bé més preuat de la humanitat. I també per la devastació i la mort causada per grans catàstrofes naturals, com darrerament n’hem tingut exemples clars.

Aquests dies també tenim ben presents aquells que pateixen la injustícia, que són empresonats per defensar mandats democràtics del seu poble, o que s’han hagut d’exiliar, lluny de casa, i que no poden passar les festes amb les seves famílies i amics. El seu exili i la seva presó, són el nostre exili i la nostra presó; la seva llibertat serà la nostra llibertat. L’any que ara s’acaba ens ha deixat una situació política gravíssima, però també una lluita constant per a mantenir l’esperança i l’autoconfiança. Però, com va dir el senador Robert Kennedy, de qui enguany s’ha commemorat el 50è aniversari del seu assassinat: ‘Cada cop que un home lluita per un ideal, o actua per ajudar-ne un altre o es rebel·la davant de la injustícia, genera una petita ona d’esperança i, milions d’aquestes ones, creuant-se entre si, sumant intensitat, formen un moviment capaç de fer caure els murs més poderosos de resistència i d’opressió’.

I encara, en una altra ocasió, va apuntar: ‘Només aquells que s’atreveixen a arriscar molt poden aconseguir molt.’ L’any que aviat començarà ha de servir, precisament, per a realitzar el mandat democràtic de llibertat, per revoltar-se davant de la injustícia i per fer caure els murs de l’opressió.

I ha de ser així perquè és allò que demana la gran majoria de la societat catalana, el seu 80%, que ha estat capaç de teixir grans consensos socials: 1r, que som i ens sentim republicans; 2n, que no acceptem la repressió penal per a resoldre qüestions polítiques i democràtiques; i 3r, que volem exercir el nostre dret a l’autodeterminació. En conseqüència, aquesta serà la meva principal preocupació i la del meu Govern per a l’any vinent: garantir una Catalunya justa amb els seus ciutadans, generadora d’igualtat i de progrés per als seus fills, i que esdevingui un espai de cultura i talent en la diversitat d’expressions i creences. Una Catalunya, doncs, determinada en la llibertat. És per això que no deixarem d’insistir en el diàleg, la negociació i la necessària mediació internacional. Cal que l’estat tingui voluntat d’encarar un diàleg creïble, sincer i valent per a una solució democràtica i política.

És per això que vull demanar-vos que compartiu amb mi alguns propòsits per aquest any 2019. Ens hem d’exigir de ser més forts en la unitat. Davant les envestides que ens fan recular molts anys en la consolidació democràtica, cal que els demòcrates ens presentem units i solidaris en defensa d’un bé comú com són els drets civils, socials i polítics de tothom. Especialment, hem de vetllar per aïllar i denunciar l’extrema dreta i el feixisme que cova l’ou de la serp com fan totes les democràcies europees. Aviat començarà un judici que ha de ser l’altaveu més potent d’unes persones que, en alguns casos, fa més d’un any que viuen empresonades preventivament i, en uns altres, viuen sota l’amenaça constant d’una repressió inacceptable.

La societat catalana en el seu conjunt, aquell 80% que ens fa forts i imparables, ho ha manifestat un cop i un altre: són innocents, van complir amb el que els demanàvem i cal que tornin a casa. Tot aquest any hem dedicat molt temps i molts esforços a protestar als quatre vents contra el fet que, en ple segle XXI, a Catalunya, al cor d’Europa, hi hagi exiliats i presos polítics. I hi continuarem esmerçant tots els que facin falta. Però, tanmateix, ara us proposo també que redoblem temps i esforç a prendre de nou la iniciativa perquè sabem que tan sols la llibertat col·lectiva serà la font de la seva llibertat personal. Ja ho deia l’estimat Josep Pallach: ‘Cap ciutadà no és lliure si el seu poble no n’és.’

Avui, ara, sabem que la lluita pels drets civils va lligada a la lluita pels drets socials de tots; i que la defensa dels drets humans personals és indestriable de la defensa del dret a l’autodeterminació dels pobles. Fem d’aquest anhel i d’aquesta defensa una oportunitat. Deixem enrere les desconfiances, les diferències que ens puguin separar. Que la generositat torni a ser el vehicle de la nostra expressió col·lectiva. Fem-nos aquests propòsits com a poble, cadascú de nosaltres, i no deixem passar cap ocasió per ajudar les persones que tenim al voltant. La generositat és el ciment que ens fa imbatibles.

L’any 2019 serà un any de desafiaments majúsculs, però també serà un any per posar a prova la confiança, la solidaritat i la fraternitat que ens tenim a nosaltres mateixos. Tanquem un any amb bones dades econòmiques. 20 trimestres continuats de creixement del PIB; més de 60 mesos de disminució interanual de l’atur, que situen Catalunya a prop d’una barrera que semblava impossible d’assolir com és arribar al 10% de desocupació; i també s’han registrat més exportacions que mai.

N’estem satisfets, però encara hi ha molt camí per recórrer i ens hem d’exigir continuar avançant en repartir millor la riquesa i en vetllar pels que més ho necessiten. Proposem nos construir un país millor, que no exclogui ningú, que faci del dret a l’habitatge, a l’educació, a la salut, al treball, a la igualtat d’oportunitats, a la sostenibilitat i al medi ambient, la raó de ser de cada decisió política. El motor de canvi republicà de la nostra societat són els drets socials de tots. Recuperem el debat de país, de poble constituent, que faci de tots els que vivim al nostre país protagonistes de l’endemà. En aquest sentit, us anuncio que en el primer Consell Executiu de l’any es posarà en marxa la tramitació legislativa que haurà de donar efectivitat a les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional.

Aspirem a una República de tothom, on la tolerància i el respecte per les idees siguin la base d’una democràcia radical; on el diàleg sigui sempre benvingut i la ciutadania pugui expressar-se lliurement i críticament. Que l’any 2019 ens faci renéixer l’esperança. Tinc l’absoluta confiança que el poble de Catalunya sabrà encarar un any que serà decisiu per a tothom. Perquè sabem com fer-ho, no em cansaré d’insistir: amb la determinació del primer d’octubre i la força col·lectiva de dignitat del 3 d’octubre. Acompanyats de les banderes que sempre, sempre, ens han representat al món: Democràcia, Justícia i No Violència.

Tenim un país per construir tots junts on cabem tots. Regalem-nos la gran oportunitat de fer-ho possible. I posem les persones al centre de cada decisió que prenguem. Que cada dia sigui un dia guanyat i no pas un dia perdut. Els catalans serem allò que vulguem ser. Però el futur l’hem de construir des d’avui. Estiguem preparats per l’any de la llibertat, que ja s’acosta. Benvolgudes i benvolguts compatriotes, us desitjo a vosaltres i a les vostres famílies un Bon Any 2019.»

Quim Torra





Informa:VILAWEB.CAT (30-12-2018)

Si podeu llegir VilaWeb és perquè milers de persones en són subscriptors i fan possible que la feina de la redacció arribe a les vostres pantalles.

Vosaltres podeu unir-vos-hi també i fer, amb el vostre compromís, que aquest diari siga més lliure i independent. Perquè és molt difícil de sostenir un esforç editorial del nivell de VilaWeb, únicament amb la publicitat.

Som un mitjà que demostra que el periodisme és un combat diari per millorar la societat i que està disposat sempre a prendre qualsevol risc per a complir aquest objectiu. Amb rigor, amb qualitat i amb passió. Sense reserves.

Per a vosaltres fer-vos subscriptor és un esforç petit, però creieu-nos quan us diem que per a nosaltres el vostre suport ho és tot.

Vicent Partal

Director de VilaWeb

Vull subscriure-m'hi

Comentaris

Els subscriptors de VilaWeb poden comentar aquesta notícia, o bé llegir els comentaris que hi han fet els altres subscriptors i debatre-la amb ells , clicant ací.

Si encara no sou subscriptors, us en podeu fer clicant ací. Entre més avantatges, podreu participar en els debats a la Xarxa VilaWeb, rebreu cada vespre el VilaWeb Paper, podreu llegir en exclusiva les notícies de l'endemà i accedir a més serveis i avantatges especials. Més informació sobre tots els serveis de la subscripció a VilaWeb, clicant ací.

Continguts Patrocinats

Aquesta curiosa assegurança de decessos està arrasant a Espanya. Des de 8€!

Les farmàcies ho oculten amaguen la veritat! Hi ha una forma ràpida d'eliminar les arrugues!

Aquesta curiosa assegurança de decessos està arrasant a Espanya. Des de 8€!

Un idioma en 14 dies! Revelen el mètode per aprendre qualsevol idioma en poc temps

Com pagar un 60% menys en l'assegurança del cotxe?

Els metges no ho diuen... Com eliminar el dolor articular en 4 dies

Comparteix a Facebook

Comparteix a Twitter

ÚLTIMES NOTÍCIES

19:49L’Ajuntament d’Alacant impulsa una iniciativa per a fomentar l’ús del català entre els infants plena de faltes d’ortografia

19:33[VÍDEO] Torra, en el discurs de Cap d’Any: ‘El 2019 ha de servir per a realitzar el mandat democràtic de llibertat’

16:05Nogueras reafirma el ‘no’ del PDECat al pressupost de Sánchez i Bel diu que no han decidit mai de blocar-ne la tramitació

13:13Pedro Sánchez visitarà el Tribunal de Drets Humans durant el judici a l’1-O

12:44La boira deixa novament sense vols britànics l’aeroport d’Alguaire

12:37Gerard Piqué compra el FC Andorra

12:12Compromís critica el govern espanyol per no explicar què vol fer amb la AP-7

11:50El Frankfurter Allgemeine situa Puigdemont entre els cinquanta protagonistes del 2018

07:00Les portades dels diaris: ‘Un milió de famílies es queden sense bo elèctric’ i ‘Händel escalfa els Lledoners’

Fes-te subscriptor de VilaWeb,

un compromís amb el periodisme i amb el país

Els subscriptors reben cada vespre un correu amb informació dels continguts que elabora la redacció i disposen de serveis especials, com ara comentar les notícies i l’editorial, obrir un bloc personal i llegir el diari sense publicitat o hores abans que els altres lectors. Participen en l’Assemblea de Lectors i

tenen descomptes a la Botiga. Però sobretot, amb el seu suport econòmic i el seu compromís amb el diari, fan posible que VilaWeb arribi més lluny i a molta més gent.

País

Andorra

Catalunya Nord

Franja de Ponent

Illes

País Valencià

Principat

Barcelona

València

Món

Àfrica

L’Alguer-Sardenya

Amèrica

Àsia-Pacífic

Europa

Espanya

França

Llevant

Occitània

País Basc

Societat

Ecologia

Educació

Esports

Policia i justícia

Sanitat

Opinió

Editorial

Mail Obert

Opinió contundent

Anàlisi

Apunts de llengua

Cartes Creuades

Closcadelletra

Vinyaserra

La inòpia nacional

Correus dels lectors

Missatges directes

Cultura

Art i museus

Arts escèniques

Associacions

Cinema

Cultura popular

Gastronomia

Llengua

Lletres

Mitjans de comunicació

Música

Economia

Borsa

Cooperativisme

Empreses

Ocupació

Sindicalisme

Tributs

Ciència i Tecnologia

Ciència

Mètode

Internet

L’internauta

Mòbils

Jocs

Publicacions

Núvol

Mètode

Surtdecasa.cat

Teatre Barcelona

Fosbury

Cetrencada

Cultura Popular BCN

Fes ta festa

Inspira

Tornaveu

Verkami

Serveis

Botiga

Xat

PDF

Biblioteca

Edicions

Castelló de la Plana

Catalunya Nord

Mollerussa

Ontinyent

Subscriu-re'm al

butlletí de notícies:

Amb la

col·laboració de:

© Partal, Maresma i Associats sl

Contactar

L'empresa Contractar publicitat Avís Legal Política privadesa Política de galetes OJD Consell de la Informació Creative Commons