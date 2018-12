LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

El president extremeny, Guillermo Fernández Vara, ha apel·lat aquest diumenge a la classe política per "recuperar els consensos perduts", ha apostat per una Espanya "en la qual tothom tingui el seu lloc i trobi el seu lloc" i per la Constitució de 1978 i la unitat d'Espanya.

En el tradicional Missatge de Cap d'Any, Fernández Vara ha assegurat que per a això és "absolutament imprescindible" sortir al encontre perquè "només si som capaços d'entendre que ens podem asseure al voltant d'una taula i veure en què coincidim en lloc d'en què discrepem, trobarem la recepta per a la solució dels problemes que afecten a Espanya i a Extremadura".

"Tant de bo que sigui la Constitució espanyola, aquella que l'any 1978 va reunir una sèrie d'espanyols i espanyoles entorn d'un principi comú, el de la concòrdia, i a un altre que recordava el rei Felip VI fa uns dies, el de la convivència. Concòrdia i convivència, convivència i concòrdia. Crec que per allà és per on són les claus del futur del nostre estimat país", ha assenyalat.

Segons el seu parer, "Pau Gasol i José Manuel Calderón no són de diferents països" i "no hi pot haver una frontera possible entre Espronceda i Josep Pla o entre Salvador Espriu i Manuel Pacheco". Per la qual cosa, opina, "cal ser capaços d'entendre que la pluralitat i la diversitat són una oportunitat, però no a costa de l'obertura de fronteres que no condueixen absolutament a res".

Informa:ELNACIONAL.CAT (31-1-2018)