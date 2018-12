LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

Grossa metropolitana. El 58.499, el número afortunat amb la Grossa de Cap d'Any d'aquest 2018, dotat amb 200.000 euros per cada bitllet de 10 euros, ha sigut molt repartit i ha anat a parar al Prat de Llobregat, Terrassa (Vallès Occidental) i Barcelona. L'extracció de la Grossa ha estat l'última del sorteig que s'ha celebrat als estudis de TV3 en una gala presentada per Llucià Ferrer i Anna Bertran.

El segon premi ha sigut el 15.199, dotat amb 65.000 euros per bitllet, i ha anat a parar a les Masies de Voltregà (Osona) i a Sant Feliu Sasserra (Bages). El número afortunat amb el tercer premi de la Grossa de Cap d'Any és l'11.825, dotat amb 30.000 euros, i ha caigut a Centelles (Osona), Badia del Vallès (Vallès Occidental) i Barcelona.

El primer dels dos quarts premis, afortunats amb 10.000 euros per bitllet, ha sigut el 54.790 i ha caigut a Mataró i a Tona. El segon quart premi és el 59.743 i s'ha venut a Piera (Anoia), Valls (Alt Camp) i Salou (Tarragonès). Està dotat amb 10.000 euros per bitllet, el que suposa 1.000 euros per cada euro jugat. Aquest any hi ha dos quarts premis per primer cop en lloc d'un de sol.

El sorteig de la Grossa de Cap d'Any ha començat amb el primer cinquè premi: 46.319, premiat amb 5.000 euros per bitllet i ha caigut íntegrament a Barcelona. El segon cinquè premi ha sigut pel 54.825 i ha caigut a Valls (Alt Camp) i també s'ha venut per internet. L'últim cinquè premi ha sigut el 64.654 i s'ha venut a Vilanova del Vallès, a Barcelona i a Banyoles. Aquest premi està dotat amb 5.000 euros per bitllet, cosa que suposa 500 euros per euro jugat. Una de les novetats del sorteig d'aquest any és que per primer cop s'han inclòs tres cinquens premis en lloc d'un.

La Grossa de Cap d’Any ha arribat a la sisena edició amb novetats en els premis. El primer premi ascendeix a 200.000 euros el bitllet, que aquest any ha costat 10 euros, i també han augmentat els premis de la resta de categories. Enguany, els encarregats de presentar el programa han sigut Llucià Ferrer i Anna Bertran. Entre el públic hi havia membres dels Pastorets de l'Ametlla de Merola, que l'any passat van obtenir el primer premi de la Grossa de Cap d'Any.

La Grossa ha sortit al carrer amb una tirada de 40 milions d’euros, 36 milions en paper i 4 milions en suport virtual -a través del terminal i per la compra 'online'. En total, s'han posat a la venda 80.000 números. En aquesta edició, més de 680.000 bitllets podien tenir algun tipus de premi, de manera que, amb La Grossa de Cap d’Any, hi ha un 25% més de possibilitats d’obtenir els principals premis que amb la Grossa de la Loteria de Nadal.

Els premis

Hi ha vuit grans premis, tres més que fins l'edició anterior. El primer premi són 200.000 euros per cada bitllet de 10 euros. El segon premi atorga 65.000 euros per bitllet; el tercer, 30.000 euros. Els quarts i cinquens premis tenen una novetat: hi ha dos quarts -es guanyen 10.000 euros per bitllet- i tres cinquens -cada premi són 5.000 euros per bitllet.

Premis a les terminacions dels vuit números guanyadors (les quatre, tres i dues darreres xifres coincidents amb tots els números premiats; a més, en cas del primer premi, també es rep un import per la coincidència amb l'última xifra).

Premis als números anterior i posterior de cadascun dels vuit números guanyadors.

Els premis del mateix número guanyador no es poden acumular, és a dir, un bitllet, les darreres quatre xifres del qual es corresponguin amb el número premiat, guanya el premi corresponent a l'encert de les quatre xifres, però no el premi corresponent a les tres, dues o darrera xifra. Ara bé, si un número resulta guanyador de més d'una categoria de premis, perquè les xifres coincideixen en més d'un dels números guanyadors, els premis sí que s'acumulen, amb l'excepció dels encerts de les cinc xifres, que no s'acumulen mai.



On es paguen, els premis?

Els premis es podran cobrar durant els 90 dies després del sorteig, és a dir, fins al 31 de març del 2019, a la seu de Loteria de Catalunya, a la Gran Via 639 de Barcelona. Els números que s’hagin adquirit per Internet es cobraran automàticament al compte des d’on es van adquirir els bitllets.

Els premis de fins a 120 euros també es pagaran als punts de venda habituals que actualment venen la resta de productes que comercialitza Loteria de Catalunya i als establiments dels supermercats Bon Preu que tinguin instal·lat el terminal. Per cobrar els premis s'haurà de presentar el bitllet original de la Grossa Cap d'Any.

Informa:ARA.CAT (31-12-2018)