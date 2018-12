LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

El portaveu al senat espanyol de Compromís, Carles Mulet, ha denunciat que el govern espanyol ‘no pensa facilitar les emissions’ dels mitjans públics de Catalunya, TV3, i Catalunya Ràdio, al País Valencià. Així ho entén després de la resposta que l’executiu de Sánchez ha donat a la pregunta ‘quines mesures pensa adoptar el nou govern per permetre al País Valencià les emissions de TV3 i Catalunya Ràdio’.

Segons que diu el govern espanyol, ‘hi ha limitacions tècniques rellevants sobre aquesta matèria’ i no exposa cap mesura concreta per a resoldre les limitacions. En comptes d’això, diu que, tal com reconeix el vigent Pla tècnic espanyol de la TDT i el futur pla com a conseqüència del procés d’alliberament del segon dividend, les comunitats autònomes tenen ‘un ampli marge d’actuació a l’hora de determinar com són explotats els canals d’àmbit autonòmic’.

Així, segons diu, són les comunitats autònomes les que ‘poden decidir, sense que intervingui una actuació de l’estat, quins dels seus canals autonòmics seran explotats en gestió directa’ i, un cop aprovat el conveni pertinent, ‘destinar-los a l’emissió de canals públics d’altres comunitats autònomes amb afinitats lingüístiques i culturals’.

A banda, el govern espanyol diu que hi ha altres maneres per sintonitzar TV3 i Catalunya Ràdio com ‘plataformes de cable o satèl·lit, o la ràdio o TV per internet’. En aquests casos no existeixen les limitacions tècniques per l’ús de l’espectre radioelèctric.

Informa:VILAWEB.CAT (31-12-2018)