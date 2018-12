LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

Manuel Valls s'ha desmarcat novament de Ciutadans, l'únic partit que per ara s'ha integrat dins la candidatura de l'ex primer ministre francès, pel que fa a aïllar políticament partits d'extrema dreta com Vox. Arran del pacte democràtic que ha proposat aquest dilluns l'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, en un article a La Vanguardia, el diputat de Cs al Parlament català Nacho Martin Blanco ha dit aquest matí a RAC1 que la seva formació no signaria el Compromís de Barcelona contra l’odi que Maragall proposa que firmin tots els grups municipals i alcaldables barcelonins.

També el portaveu de Ciutadans al Congrés dels Diputats, Juan Carlos Girauta, s'hi ha sumat a les crítiques i ha apujat el to tot retreient a Maragall que mai proposés un cordó sanitari "contra el seu germà [Pasqual Maragall] per ser el nen mimat del franquista Porcioles", ha expressat a Twitter. En canvi, fonts de la candidatura de Valls han detallat al TOT Barcelona que el candidat manté la seva posició ferma sobre "la necessitat d'aïllar l'extrema dreta" i han recalcat que "no acceptarà lliçons".

En contra de l'extrema dreta

"Pocs polítics a Europa, com Manuel Valls, s'han significat d'una manera tan clara; ho va fer a França amb Marina Le Pen i ho ha reiterat en numeroses ocasions", remarca el seu equip, que subralla que l'alcaldable "està en contra de que Vox entri en un hipotètic Govern d'Andalusia". "Els valors europeus són incompatibles amb les tesis de l'extrema dreta, però també dels separatistes", han insistit. En aquesta línia, afegeixen que el polític franco-català "vol un debat serè, tolerant i ha trobat a faltar que es condemnés també els boicot i escratxes que ha patit la seva candidatura per part dels CDR".

Així, reclama a Ada Colau i a Ernest Maragall que condemnin els boicots que ha viscut, per exemple els dos consecutius al Raval, i retreu al president Quim Torra que "incentivar la movilització dels CDR al carrer, com va passar el 21-D, no ajuda en absolut a tenir una campanya de moderació i tolerància".

A nivell estatal, el portaveu Juan Carlos Girauta s'ha sumat a les crítiques contra la proposta de Maragall



Graupera veu antiquat un pacte anti-Vox

Per altra banda, ha donat l'esquena al pacte que proposa Maragall l'alcaldable de Primàries Barcelona, Jordi Graupera. Ha avançat que no el signarà perquè considera que és un plantejament antiquat fruit d'una lògica espanyola: "Maragall Jr. publica aquest compromís per fer veure que lidera alguna cosa i per posar Manuel Valls en contradicció pel pacte C’s-Vox a Andalusia. Les dues coses posen Barcelona al servei de les dinàmiques de poder espanyoles, en lloc de superar-les". "Liderar un front anti-Vox només serveix per donar ales a Vox i converteix Barcelona, simplement, en la ciutat espanyola no-Vox", ha dit, per afegir a més que li recorda a "la dinàmica dels anys 90" de posicionar Barcelona com "la ciutat de l’altra Espanya". "L’ERC de Maragall necessita inflar l’espantall de Vox perquè, per comparació, qualsevol cosa sigui acceptable, sigui un govern Colau-Maragall, o un govern rendit a les prioritats de Pedro Sánchez i La Vanguardia, és a dir, a la calma d’esperit de les oligarquies locals", ha reblat.

Informa:ELMON.CAT (31-12-2018)