LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

Fa uns mesos, Jordi Cañas i Santiago Abascal van ‘dinar junts’ per parlar d’estratègies que els facin guanyar poder i els permetin acabar amb els independentistes. Cañas considera que, malgrat tot, Albert Rivera és un català amb moltes mancances per a un lideratge guanyador. És un polític frustrat que no li perdona a Rivera que el deixés caure tan fàcilment arran de la investigació per corrupció en la qual es va veure involucrat i per la qual va acabar essent absolt. No entén com, malgrat això, el líder de Ciudadanos el menysprea.

El seu dolor vers el seu líder va en augment, ja que considera que Rivera té moltes limitacions, comportaments estranys, paranoies i altres actuacions que -segons Cañas- impedeixen que acabi de fer el sorpasso al PP. Cañas és un polític que s’ho creu: embogit contra els independentistes, considera que cal activar un joc brut permanent i constant. Es tracta de l’Ulster que volia implementar a Catalunya i no ha pogut.

Va dir-ho un dia sortint eufòric d’una tertúlia -“os vamos a montar un Ulster que os vais a cagar”- i, tot i que ho va desmentir, la veritat ha quedat: la majoria de mitjans de comunicació han parlat de l’Ulster de Cañas, malgrat el seu fracàs fins ara. Fins que Cañas ha vist en l’ascens de VOX una oportunitat per implementar el seu Ulster.

Això ha fet que quedi amb Santiago Abascal per explicar-li la seva teoria i, d’aquesta manera, poder implementar-la a Catalunya per intentar aconseguir l’enfrontament entre la societat civil catalana. I és que les provocacions constants d’un partit com VOX ho permeten; a més que Cañas sap que Ciudadanos i PP necessitaran el partit de Santiago Abascal per governar a molts llocs. La prova d’aquesta estratègia la tenim a Andalusia.

Informa:LAREPUBLICA.CAT (31-12-2018)