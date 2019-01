LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha fet una crida a través del seu compte de Twitter a "abandonar l'odi" de cara al 2019. "Abandoneu l'odi i estimeu a tothom perquè les societats no poden tenir l'odi i la ràbia com a base per construir res", ha defensat per després afirmar que els polítics a la presó estan forts, convençuts de la seva innocència i que se senten acompanyats.

Per la seva banda, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, també a través d'aquesta xarxa social, ha desitjat un nou any "de llibertat i sororitat". "Pensem com pensem, totes som dones i hem de lluitar pels nostres drets conjuntament", ha argumentat. I el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha fet referència a un 2019 "ple de dignitat i coratge". Per a Cuixart, "lluitar 38.188.800 segons des de la presó per la llibertat és un privilegi".

L'exconseller Joaquim Forn assegura que empren el nou any amb "serenor, fermesa i l'esperança de convertir els obstacles en oportunitats". Forn desitja un molt bon 2019 i conclou que llibertat és sentir els ciutadans "a l'altra banda" i saber que no estan sols.

També des de la presó de Lledoners, l'exconseller Jordi Turull dona les gràcies als ciutadans que una nit com la d'avui, de Cap d'Any, s'han acostat al centre penitenciari. "Que el 2019 l'omplim de salut, de feina, de pau, d'amor i de llibertat, i de dignitat per a tothom i per a Catalunya", afegeix Turull.

Informa: ELMON.CAT (1-12-2018)