LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha afirmat aquest 1 de gener que confia que el 2019 “sigui un any en què s’afronti finalment una solució política, i no judicial, als problemes que en aquests moments hi ha entre Catalunya i l’estat espanyol”. En declaracions a la premsa amb motiu de la visita al primer nadó de l’any, Aragonès ha senyalat que el desig del Govern pel nou any és que el judici contra els líders del procés, previst per aquest 2019, “acabi amb absolució”. “Des del nostre punt de vista no hi ha hagut delicte rebel•lió, ni de sedició ni de malversació”, ha asseverat el vicepresident, remarcant que la Generalitat espera que el procediment “acabi amb la llibertat dels empresonats”.

En aquest sentit, també ha reclamat que els nou líders independentistes empresonats a Lledoners, Puig de les Basses i Mas d’Enric siguin alliberats abans de seure al banc dels acusats durant el judici “per afrontar la defensa amb totes les garanties”.Al mateix temps, però, Aragonès s’ha mostrat escèptic vers l’inici del judici oral. “La nostra confiança en el Tribunal Suprem és molt dèbil, perquè sabem que està altament polititzat”, ha etzibat, si bé ha afegit que el Govern “no deixarà d’exigir justícia i reclamar l’absolució dels responsables polítics que estan acusats per haver posat les urnes”.

Pel que fa a la relació amb el govern de Pedro Sánchez, el vicepresident ha declinat donar detalls de l’esborrany de propostes a negociar anunciat per Elsa Artadi en una entrevista a l’ACN, i s’ha limitat ha remarcar la voluntat de treballar “pas a pas”. “Treballem en diferents focus de treball que facilitin el diàleg per arribar a acords de diàleg, de negociació i de votació”, ha apuntat.Finalment, en relació a la posició que adoptarà Esquerra al Congrés dels Diputats en el futur debat dels pressupostos generals de l’estat, Aragonès s’ha remès novament a reclamar “moviments sobre els problemes de fons de Catalunya”.

Així, ha insistit que “cal aportar una solució política i cal dur allò que hi ha als tribunals a una mesa de negociació”, si bé ha desvinculat la negociació entre grups polítics de la negociació restablerta entre la Generalitat i l’estat espanyol. “En la pitjor de les circumstàncies, en què els grups parlamentaris tinguessin la pitjor relació possible, nosaltres hem de mantenir la relació entre governs per responsabilitat”, ha reblat.

Informa:ELNACIONAL.CAT (1-1-2018)