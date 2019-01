LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

"El ‘momentum’ "



Xevi Xirgo



“Serà aquest 2019 l’any del ‘momentum’ que pregona Torra? I, si ho és, estarem preparats? Segur?

No costa gaire, saber que aquest 2019 serà l’any del judici. Ni tampoc saber que aquest serà un any dur, complicat, ple d’estira-i-arronses polítics. El que em pregunto, en tot cas, és si aquest 2019 serà l’any del “momentum”. Al president Puigdemont l’associarem sempre a l’“O referèndum o referèndum”. A Torra, no sé si a vostès els passa el mateix, l’associo al “momentum”. Perquè ha estat ell qui ens n’ha parlat en diferents ocasions. Ho ha fet formalment, en una conferència al TNC, i ho ha fet repetidament en diferents entrevistes. Torra –i hi estic d’acord– sosté que, en un moment determinat, aquest any dur, complicat, ple d’estira-i-arronses polítics, es convertirà també en una oportunitat. “L’1-O en va ser una, però en vindran més”, resumeix Torra, que aquest 2018 no s’ha estat de fer autocrítica del que havia passat: “Nosaltres volíem fer una revolució somrient, democràtica i radical.

Si analitzem el que no va sortir bé, és probable que hi hagi un alt grau de coincidència que potser necessitàvem més preparació, molta més organització, i molts més plans de contenció”, li vaig sentir a dir a final d’any. Aquest any hi haurà judici. I serà dur. Molt dur. Serà aquest el momentum que pregona Torra? El president sosté –ho ha dit algunes vegades– que “si hi ha una sentència d’escarment, injusta, inacceptable i intolerable”, “és possible que aquell sigui un moment”. Ha parlat també del “moment” que podrien significar les eleccions municipals “si hi ha una gran victòria de les candidatures republicanes”, i ha parlat fins i tot d’un possible momentum si hi ha unes noves eleccions generals i els independentistes van units, cosa que a hores d’ara sembla improbable. L’any 2019 serà, segur, el del judici. I, segur, el d’unes sentències injustes. Serà, però, l’any del momentum? I encara més –que és la pregunta (i la resposta) que em preocupa–: si hi ha algun momentum aquest 2019, president, estareu preparats? Hi ha de veritat una estratègia conjunta? Tots penseu el mateix? Convertireu un mal tràngol en una oportunitat? O tindrem un mal momentum?

