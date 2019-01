LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

A Jaén busquen jornalers per treballar en la collita d’olives amb un sou de 8 euros i mig l’hora. Tanmateix, tot i una altíssima taxa d’atur, no es troba prou mà d’obra, perquè es tracta d’una feina “dura”, mentre que amb “35 peonades" es pot cobrar l’atur "quatre mesos”.

Així ho ha avançat el diari La Información, que diu que les cooperatives de Jaén i Còrdova han donat la veu d’alarma perquè no troben prou temporers, per la qual cosa "hi ha el risc que quedin olives sense collir o que l’oli que se n’extreu perdi qualitat”.

Un agricultor esmentat pel diari afirma que la campanya serà un “desastre” si no es troben treballadors, i diu que la causa que no hi hagi temporers és que els treballadors locals “es van fent grans i es jubilen i a alguns de joves potser no els interessa perquè la collita de l’oliva és una feina dura i amb 35 peonades cobren l’atur quatre mesos”, mentre que els treballadors estrangers “són immigrants sense papers als quals no es pot fer contracte”.

Amb un 23,3% d'atur a Jaen que no trobin gent per l'oliva es increible. Vet aqui: "A algunos jóvenes igual no les interesa porque la recogida de la aceituna es un trabajo duro y con 35 peonadas cobran el paro cuatro meses". Han de canviar moltes coses a ESP https://t.co/fN43hGmY3O

— jordi goula (@jordigoula) 1 de enero de 2019

L’economista Jordi Goula ha apuntat que en aquesta província l’atur és del 23,3% i que per això és “increïble” que ara hi hagi manca de mà d’obra. “Han de canviar moltes coses a Espanya”, ha afegit.

Informa:ELNACIONAL.CAT (2-1-2019)