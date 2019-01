LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

L'independentisme ja fa dies que prepara com ha de ser la resposta ciutadana de cara a l'inici del judici de l'1-O. A l'espera que se sàpiga la data oficial de l'inici del judici, que s'espera per final de gener, l'Assemblea ja està planificant els diferents escenaris per a les manifestacions. Les capitals de vegueria catalanes i les principals ciutats europees tindran un paper important en aquestes mobilitzacions i, des de l'entitat sobiranista, es preveu que acullin concentracions el mateix dia que comenci el judici -tot i que dependrà de les qüestions administratives de cada país-. El plat fort, però, serà a Madrid, tal com han avançat alguns mitjans i ha confirmat El Nacional.

La manifestació a la capital espanyola no es faria el mateix dia que la resta, sinó 15 dies o tres setmanes després de l'inici. Segons fonts de l'ANC, es faria així per poder organitzar bé la protesta i demanar amb temps tots els permisos necessaris. Aquesta, a més, es farà en cap de setmana i des de l'entitat, que ho estan treballant conjuntament amb Òmnium Cultural, reconeixen que aquesta serà molt probablement la mobilització més multitudinària. En aquest sentit, també preveuen que des de les territorials s'organitzin autocars o d'altres sortides per assistir-hi.

Pel que fa a les mobilitzacions de l'inici del judici, està previst que s'organitzin protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Vic, Manresa i en algun punt de les Terres de l'Ebre; tot i que previsiblement en altres ciutats grans les territorials de l'ANC n'organitzaran de pròpies. Pel que fa a Europa, els possibles escenaris serien Brussel·les, París, Londres o Berlín. En aquests darrers casos, la intenció de l'entitat és celebrar-les el primer dia de judici, tot i que es podria modificar en funció de les qüestions administratives de cada país, tot i que sempre es faria dins la mateixa primera setmana.

De moment, però, encara no se'n saben més detalls pel que fa a les hores o a les ubicacions de les mobilitzacions, a l'espera de saber-se quin dia serà finalment el tret de sortida del judici, que previsiblement s'allargarà dos o tres mesos. També és possible que durant tot el procés s'organitzin noves mobilitzacions a Barcelona o altres punts del territori català, encara que res està tancat i tot anirà en funció de com es desenvolupi el procés al Tribunal Suprem.

Ja fa unes setmanes, des de la CUP també van anunciar mobilitzacions des del primer dia del judici i van fer una crida a aturar el país des de la "mobilització ciutadana i la desobediència", tot i que no se'n saben més detalls ni tampoc si s'uniran a les que prepara l'ANC.





