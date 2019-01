LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

ls veïns de la localitat d’Amer (Selva), poble natal de Carles Puigdemont, han pogut recuperar l’estelada de ferro que dilluns va ser serrada per un escamot unionista que es dedica a sostreure simbologia independentista un cop els Mossos la van comissar a un dels presumptes autors materials de la sostracció, que va ser identficat i a qui se li podria imputar un delicte de danys.

La recuperació va ser possible perquè un dels autors de l’acció vandàlica va retornar al lloc dels fets, on va sostreure una estelada de roba que s’havia col·locat al mateix lloc que la de ferro, fet que el mateix subjecte va enregistrar en vídeo i que va còrrer per les xarxes socials.

Diversos veïns de la zona van localitzar l’unionista després d’aquesta última acció i van veure que tenia en el seu poder l’estelada de ferro, que intentava carregar en un cotxe. Les imatges del cotxe, un Seat Ibiza vermell, es van difondre per les xarxes socials.

Apuntar esta matrícula de este SEAT Ibiza. Es el vehículo de quienes destrozaron la estelada en forja. pic.twitter.com/meu4Q1HRg6

— Joseba Azkarraga (@josebaazkarraga) 2 de enero de 2019

Segons han indicat fonts dels Mossos a El Nacional, diversos agents van desplaçar-se a la zona -que es troba al municipi adjacent de sant Aniol de Finestres- després de rebre una trucada del presumpte sostractor, on indicava que “estava retingut i havia patit empentes”.

Agents de la policia van procedir a identificar les dues parts i com que dies enrere s’havia presentat denúncia als Mossos d’Esquadra per la sostracció de l’estelada de ferro la van comissar i la van retornar a la persona que va interposar denúncia per una sostracció que va tenir lloc dos dies després d'haver-la col·locat en un mirador de la muntanya.

S’han obert diligències pels fets i no es descarta que s’imputi al presumpte sostractor un delicte de danys. Igualment, no consta que aquest hagi presentat denúncia per la suposada “retenció”.



Un tracte "absolutament repectuós"

Testimonis presencials dels fets han indicat a El Nacional que els veïns que van localitzar el pressumpte autor de la sustracció li van donar un tracte "absolutament respectuós". Segons el relat d'un testimoni, l'unionista va ser localitzat mentre treia una altra estelada col·locada a l'ermita de Santa Brígida d'Amer, propera a la localització de l'estelada de ferro i es va donar avis a diversos veïns que van poder trobar-lo precisament per les dades que havia donat en el vídeo que havia penjat.

De fet, tot sembla indicar que l'unionista va tornar al lloc dels fets per recuperar l'estelada de ferro, que hauria amagat, per endure-se-la, "però un cop carregada al cotxe va cometre l'error d'anar a Santa Brígida a treure l'estelada", un fet que va donar temps a un grup de veïns per trobar-lo i esperar l'arribada dels Mossos, que haurien trigat més del normal per desconeixement dels camins de la montanya.

Localitzat pels veïns, l'unionista "es va posar a plorar", indica el testimoni, que assegura que només un bomber es va quedar amb ell per mirar de tranquilitzar-lo, mentre que la resta es van separar del lloc a l'espera de l'arribada dels Mossos d'Esquadra.



Plans de futur per l'estelada

Així mateix, la intenció dels que van col·locar l'estelada es tornar a utilitzar-la, però no necessariament al mateix emplaçament. De moment valoren posar-la en un lloc on es pugui tenir "més controlada", per evitar nous atacs vandàlics.

Informa:ELNACIONAL.CAT 83-1-2019)