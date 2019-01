LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

Ni donar suport als pressupostos de l'Estat ni facilitar-ne la seva tramitació. ERC es manté inamovible amb la seva negativa a validar els comptes de Pedro Sánchez mentre que el govern espanyol no faci cap moviment per avançar en la resolució del conflicte amb Catalunya. Així ho assegura el president del grup d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, en una entrevista a Europa Press, on insisteix que, a hores d'ara, l'executiu del PSOE no ha fet "cap moviment" ni sobre la situació dels presos i el judici ni sobre la situació política a Catalunya.

Sabrià no només manté el veto als pressupostos generals de l'Estat, sinó que d'entrada també és partidari de rebutjar l'admissió a tràmit dels comptes i que, per tant, ni tan sols iniciïn el trajecte parlamentari habitual. El posicionament és més taxatiu que el que han exhibit alguns dirigents de la direcció del PDECat, que han mostrat públicament les seves desavinences.

La polifonia al PDECat

Diputats Ferran Bel i Carles Campuzano s'han mostrat partidaris de no bloquejar la tramitació mentre que la vicepresidenta del partit i també diputada al Congrés, Míriam Nogueras, ha desmentit que aquesta sigui una possibilitat. "Volem donar temps a la negociació política. Per això no bloquejarem la tramitació dels pressupostos", va dir el secretari d'Organització del partit i diputat, Ferran Bel, el 30 de desembre en una entrevista a l'agència Efe. Tot i que el 20 de desembre el consell nacional del PDECat va aprovar mantenir el no als pressupostos, el mateix Bel s'agafa a una escletxa: el consell nacional no va prendre cap decisió explícita sobre què fer durant els tràmits previs a la votació definitiva.

Entre els republicans hi ha hagut menys polifonia en aquest sentit, malgrat que dirigents com Joan Tardà sí que han expressat el seu desig que s'acabi donant un escenari per poder negociar els pressupostos. I és que, malgrat tenir poques expectatives en què es produeixi cap oferta sòlida de Sánchez durant aquesta legislatura, l'alternativa a la Moncloa que s'albira a les enquestes, on en algunes s'apunta que Ciutadans, PP i Vox podrien sumar, preocupa bona part de l'independentisme.

"Nosaltres tenim clar quin és el final del recorregut d'aquests pressupostos, que, si no passa res, acabaran tombats", assegura Sabrià

En tot cas, Sabrià insisteix que aquest escenari per poder seure a la taula de negociació dels comptes no es dona en aquests moments. "Avui seguim en el 'no' a tot. Que es moguin. Però no hi ha cap moviment. Per tant, sense moviment la resposta continua sent 'no'. Nosaltres tenim clar quin és el final del recorregut d'aquests pressupostos, que, si no passa res, acabaran tombats i, en aquest 'no' també hi estarà ERC", argumenta. Si el PSOE busca que hi hagi algun tipus de marge per a les esmenes, afegeix el president del grup republicà, "també hauria d'haver-hi uns moviments" que, per ara, consideren que no es donen.

En paral·lel, el dirigent republicà considera que els de Sánchez "no són uns mals pressupostos", malgrat insistir que les mesures que es proposen en matèria social poden ser impulsades via reial decret llei com ha fet Moncloa amb el salari mínim interprofessional. ERC no tem que la conseqüència a la no aprovació dels pressupostos sigui una convocatòria d'eleccions a Espanya. "Estem preparats per presentar-nos en tot moment", fa setmanes que diu el partit.

