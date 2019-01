LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

La batalla per les eleccions municipals a Catalunya està esquerdant la relació de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) amb els partits independentistes. Als desencontres històrics amb Esquerra Republicana s'afegeix un nou xoc amb el PDeCAT, arran de la decisió de l'ANC de donar suport a la idea de primàries en diversos municipis per tenir llistes úniques independentistes. Els neoconvergents critiquen aquesta proposta perquè fragmenta encara més el vot secessionista, una situació especialment complicada per a l'antiga Convergència. Només a Barcelona hi ha cinc candidatures independentistes anunciades.

L'organització responsable de les multitudinàries Diades i manifestacions en suport als polítics a la presó preventiva per liderar el procés fa la seva pròpia lectura del mandat del referèndum de l'1-O i considera que la millor manera d'enfrontar les properes eleccions municipals a Catalunya és que l'independentisme es presenti amb llistes úniques per assegurar la victòria. Per aquest motiu s'ha vinculat obertament amb el procés de primàries promogudes a Barcelona pel filòsof i candidat Jordi Graupera.

L'ANC vol que aquesta experiència es repliqui en altres territoris mitjançant Primàries Catalunya. Fins al 18 de gener, segons el calendari de l'Assemblea, hi ha temps perquè els possibles candidats, compromesos a liderar “ajuntaments republicans”, s'hi inscriguin. La idea és que el 2 de febrer es realitzi una gran jornada de primàries similars a les que van convertir Graupera (amb poc més de 9.700 vots) en alcaldable a Barcelona.



L'Assemblea dona suport a primàries en 50 municipis

Tortosa, Arenys de Munt, Blanes, Mataró, Lleida... D'acord amb les dades de l'ANC, prop de 50 poblacions faran primàries per triar candidats de cara a les eleccions municipals d'aquest any. Des de l'entitat recorden que l'engegada d'aquest mecanisme d'elecció, segons el text de l'acord inicial, no implica un suport directe a la candidatura que surti d'aquest procés sinó que això ho determinarà, finalment, el grau de compromís amb la república catalana que cada programa inclogui.

L'ANC insisteix que la iniciativa no divideix sinó que ajuda a la “unitat d'acció”. Només un partit, Demòcrates, l'escissió independentista de l'extinta Unió, s'ha vinculat fins ara amb la idea de les primàries.

Després de la mala experiència de Junts pel Sí, Esquerra Republicana s'ha conjurat per evitar llistes conjuntes dins de l'independentisme, o almenys amb el PDeCAT o l'entorn de l'expresident Carles Puigdemont. Els republicans defensen que dona més vots tenir llistes separades i per aquest motiu optin per un camí en solitari i més encara quan les enquestes semblen donar-los, per fi, la victòria. ERC mai ha vist en les crides a una llista única el desig de l'ANC, sinó la pressió del puigdemontisme.

Els neoconvergents, no obstant això, veuen encara amb més recel els moviments de l'ANC. El seu espai ha acabat per gasificar-se gràcies a la irrupció, encara sense consolidar-se, de la Crida Nacional, la formació promoguda per Jordi Sànchez i el mateix Carles Puigdemont o per Junts per la República, conformat pels diputats de Junts per Catalunya fora de l'esfera del PDeCAT.

Més soroll

El partit que presideix David Bonvehí ja va optar per presentar-se sota la fórmula “Junts per...” i la irrupció d'una altra candidatura independentista genera encara més soroll per a la formació que intenta preservar la seva hegemonia al món municipal.

“Són difícils d'entendre aquests processos de primàries. Si l'ANC, que fins al moment havia jugat un paper molt transversal, decideix recolzar específicament un projecte en cadascuna de les ciutats, s'haurà convertit en un actor polític que va a competir amb altres actors polítics. És curiós que tothom parli de la unitat de l'independentisme i l'única cosa que facin és continuar fragmentant-lo”, va assegurar el diputat del PDeCAT i secretari de l'organització Ferran Bel en una entrevista a Efe.

L'ANC no ha volgut polemitzar amb el líder neoconvergent, però fonts de l'entitat sobiranista van recordar que en algunes poblacions el PDeCAT està en negociacions per participar en les primàries. “Les primàries són només un instrument que posem en mans de la ciutadania i els partits perquè l'utilitzin, no són una participació directa en política”, sostenen aquestes mateixes fonts.

