LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

Inseguretat, habitatge i encaix de Catalunya a Espanya: les tres preocupacions dels barcelonins

El darrer baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona recull que un 42% dels veïns suspèn la gestió del govern de Colau quan falten cinc mesos per a les municipals



La inseguretat, l'accés a l'habitatge i l'encaix de Catalunya a Espanya. Aquestes són, a cinc mesos de les eleccions municipals, les tres principals preocupacions dels barcelonins sobre la situació de la ciutat. Així ho apunta el baròmetre semestral de l'Ajuntament de Barcelona realitzat entre el 27 de novembre i el 5 de desembre, en ple context de les eleccions andaluses i la irrupció de l'extrema dreta de Vox. En l'enquesta, que no recull projecció de vot perquè queda menys de mig any per als comicis del maig, s'apunta que un 42% dels veïns suspèn la gestió del govern d'Ada Colau.

L'any 2019 arrenca gairebé en context preelectoral i precisament per aquest motiu els partits es miren ja amb lupa totes les enquestes. Que la inseguretat se situï ara com a principal preocupació dels barcelonins impacta en un context en què fan d'aquesta qüestió un dels seus principals leitmotivs electorals per desgastar el govern d'Ada Colau. El primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, ha reconegut que "hi ha percepció que té bases objectives" sobre la inseguretat a la ciutat, però ha denunciat l'"intent deliberat de forces de dretes de crear un estat d'alarma generalitzada i de proposar alternatives irresponsables i demagògiques". Pisarello ha assenyalat directament el candidat avalat per Ciutadans, Manuel Valls, i el PP.

Gerardo Pisarello: "Hi ha un intent deliberat de forces de dretes de crear un estat d'alarma generalitzada i de proposar alternatives irresponsables i demagògiques"

A què atribueix l'Ajuntament el fet que la inseguretat ocupi el primer lloc del podi de les preocupacions dels barcelonins? El primer tinent d'alcaldia ha argumentat que l'aplicació del 155 i la conseqüent dificultat de coordinació entre la Guàrdia Urbana i els Mossos, així com els tres canvis dels comandaments en la policia catalana en tan sols un any són elements que hi han contribuït. També el fet que, arran dels atemptats que es van produir l'agost del 2017, s'hagin hagut de destinar més efectius a matèria antiterrorista. "Això ha produït un creixement de petits delictes com els furts, que són competència de Mossos", ha afirmat.

Pisarello ha insistit que és a través de la coordinació de Guàrdia Urbana i Mossos que es pot millorar la situació i ha posat com a exemple la intervenció que s'ha fet en el cas dels narcopisos. "Hi ha un problema que és real davant de qual s'està actuant i s'ha de continuar actuant", ha assegurat. Amb tot, ha precisat que es tracta d'una qüestió de "percepcions" i que la inseguretat "no és percebuda" com un problema des del punt de vista personal dels barcelonins, sinó de ciutat. En tot cas, ha carregat directament contra Valls per posar sobre la taula propostes "demagògiques" com la de crear 1.300 places de policia de cop, una mesura que ha titllat d'"inviable" amb l'actual marc jurídic.

L'accés a l'habitatge i el tramvia

Tot i que l'accés a l'habitatge és la segona preocupació dels barcelonins, el baròmetre recull que més d'un 85% dels veïns són partidaris de destinar el 30% de les noves promocions a vivenda assequible. En aquest sentit, Pisarello ha subratllat els esforços del govern d'Ada Colau per aconseguir duplicar la xifra d'habitatge de la borsa de lloguer, així com les pressions que tant els comuns com Podem estan exercint al Congrés perquè el govern de Pedro Sánchez faci un reial decret per limitar els preus dels lloguers.

El baròmetre municipal també constata que quasi el 63% dels enquestats aproven la connexió de les dues xarxes del tramvia per l'avinguda Diagonal, un dels principals motius de conflicte en aquest mandat entre Barcelona en Comú i ERC mentre Alfred Bosch hi estava al capdavant.

"Clima generalitzat de pessimisme"

El darrer baròmetre de l'actual mandat apunta també com hi ha una tendència clara de la ciutadania a considerar que la situació de Barcelona, Catalunya i Espanya ha empitjorat en els darrers mesos. Tot i que l'Ajuntament de la capital catalana segueix sent l'administració millor valorada -un 56,2% aprova la gestió municipal-, la consideració de què ha empitjorat ha crescut en quasi 14 punts respecte el baròmetre del mes de juny. De fet, un 42% consideren que la gestió feta és "dolenta o molt dolenta".

En el cas de Catalunya aquesta percepció de deteriorament creix en quasi vuit punts mentre que en el cas d'Espanya és 4,3 punts superior. "Hi ha un clima generalitzat de pessimisme i preocupació sobre la situació política en tots els àmbits", ha diagnosticat Pisarello, que ha apuntat directament a una major polarització política com a una de les principals causes, així com al fet que el sondeig es fes en plenes eleccions andaluses i l'impacte per la irrupció de Vox.

El PSC considera que és el "preludi del canvi polític"

El fet que faltin menys de sis mesos per a les eleccions municipals impedeix que el baròmetre reculli projecció de vot i que, per tant, es pugui valorar quin impacte ha tingut el fet que Manuel Valls i Ernest Maragall s'hagin consolidat com a alcaldables de Barcelona. Qui ha fet de forma immediata declaracions sobre el baròmetre és el líder barceloní del PSC, Jaume Collboni, que ha assegurat que aquest sondeig és el "preludi del canvi polític" que està convençut que es produirà a partir del mes de maig. Segons Colboni, mai un govern municipal havia tingut "tan rebuig" en matèria de seguretat i habitatge.

"Han construït 700 habitatges socials enlloc dels 4.000 que van prometre", ha etzibat el dirigent socialista, que ha acusat el govern municipal de no parlar amb veïns i comerciants per conèixer de primera mà que falta una "resposta contundent" en matèria de seguretat que el govern de Colau no dona.

El PDECat lamenta que Barcelona estigui "pitjor que mai"

El president del grup municipal Demòcrata, Xavier Trias, ha denunciat que la capital catalana estigui "pitjor que mai". Després que el Baròmetre hagi constatat que la inseguretat és el principal problema de Barcelona, el regidor del PDECat l'ha qualificat de "demolidor", i ha constatat el "fracàs" en la gestió del govern de Barcelona en Comú. Segons Trias, Colau ha marcat rècords negatius dels darrers 11 anys i ha lamentat que la percepció dels ciutadans cap a la imatge de la seva ciutat sigui "extremadament negativa".

Ciutadans demana a Colau que no es torni a presentar

La presidenta del grup de Cs a Barcelona, Carina Mejías, creu que Colau s'hauria de replantejar si es pot tornar a presentar a les pròximes eleccions municipals després del balanç "reprovable i negatiu" del baròmetre municipal. Mejías ha afegit que el fet que la inseguretat sigui el principal problema dels barcelonins deixa Colau en "mal lloc" tenint en compte que també és regidora de seguretat. Per a la presidenta de Cs a l'Ajuntament, el baròmetre constata "l'evident fracàs" de Colau, és una "reprovació total" de la seva gestió i demostra una "legislatura perduda".

Pel que fa al PP, Javier Mulleras, ha lamentat la sensació d'inseguretat entre els barcelonins, que s'ha "multiplicat per cinc en un any", i ha considerat que és "incomprensible la inacció" de Colau en aquesta matèria.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (3-1-2019)