LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) continua preparant la resposta independentista al judici de l'1-O que ha de començar previsiblement al final d'aquest mes. El vicepresident de l'entitat, Pep Cruanyes, ha confirmat aquest dijous al matí la voluntat de "fer una gran concentració a Madrid" durant els dies del judici. Unes mobilitzacions que també preveuen estendre a les "principals capitals europees com Berlín, Brussel·les, Londres i París", ha assegurat.

L'entitat presidida per Elisenda Paluzie ja va avançar ahir la intenció de convocar mobilitzacions el primer dia del judici dels líders independentistes per l'1-O. Segons va avançar a Catalunya Ràdio, l'ANC preveu impulsar concentracions el dia d'inici –encara no se'n sap la data, però tot apunta que serà entre finals de gener i principis de febrer– a les 19 hores i que, previsiblement, tindrien lloc a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Vic, Manresa i en algun lloc de les Terres de l'Ebre. Amb aquesta tria, l'ANC vol que les mobilitzacions arribin a totes les vegueries.

L'objectiu, segons ha indicat el vicepresident de l'entitat als micròfons de la ràdio pública catalana, és "denunciar a instàncies internacionals" que "aquest judici és una injustícia", i que "s'està parlant de fets inexistents". "La policia ha manipulat fets sobre els quals un tribunal normal mai hauria d'haver obert cap diligència", ha lamentat. "S'està constatant que l'estat espanyol no és tan democràtic com semblava", ha dit Cruanyes.

Preguntat per la unitat d'acció entre entitats i partits, el vicepresident ha admès que la situació actual "fa plantejar certs canvis en l'actuació" i que "cal trobar punts comuns per continuar avançant". No obstant això, Cruanyes ha explicat que, tot i que estan treballant amb diverses entitats –entre les quals hi ha Òmnium Cultural–, "encara s'han de concretar detalls". "Mirarem de coordinar les accions de desobediència per sumar i que no se superposin les unes amb les altres", ha expressat.



Suport del Govern

L'anunci de l'Assemblea arriba després de l'entrevista d'ahir al matí del vicepresident del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès, a l'ACN, en què va donar per fet que les entitats sobiranistes "anunciarien" mobilitzacions de cara al judici del Procés, a més d'afirmar que una sentència condemnatòria seria un "punt d'inflexió" que determinaria el futur polític de Catalunya.

En aquesta línia, Aragonès preveia respostes "de país", i no només del Govern, el Parlament i les forces independentistes. Preguntat sobre quina reacció preparava el Govern en cas de sentència condemnatòria, el vicepresident va subratllar que la resposta hauria de ser "com més àmplia millor". Tot i això, el també adjunt a la presidència d'ERC no es va voler resignar al fet que la sentència fos "desfavorable", i va apostar per lluitar per l'absolució dels encausats, perquè "no hi ha delicte".

Aragonès també va recordar que la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, l'any 2010, ja va marcar un abans i un després en la política catalana. Sobre la resposta als judicis, el conseller d'Economia va afirmar: "S'ha de construir sobre la base mínima del 80% que compartim que la solució ha de ser democràtica, amb un referèndum, que rebutgem la repressió i que ens sentim identificats amb els valors republicans".

