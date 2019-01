LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha dirigit als que amenacen amb un nou 155 a Catalunya per advertir-los que no deposaran mai més cap Govern. "No ens rendirem", ha afegit el president català en el marc de l'acte a Falset de presentació del llibre Antoni Vidal i Talarn i Pere Joan Barceló (Carrasclet). Dos defensors de la terra (1700-1720), obra pòstuma de l'historiador Antoni Muñoz.

Torra s'ha referit al 2019 com l'any de "l'esperança" i ha fet una crida a tenir confiança. I és que segons el president de la Generalitat, Catalunya té la fórmula, que passa "pel mandat democràtic, per no rendir-se i per tornar-hi fins a aconseguir-ho".

El president ha afirmat que els que amenacen Catalunya amb un altre 155 pretenen fer un "cop d'estat" i els ha respost: "No els ho podem tolerar, ni més atacs a la democràcia". Des del Teatre l'Artesana de Falset, Torra s'ha referit al 2019 com l'any de "l'esperança" i ha reivindicat que la fórmula va ser "la unitat de l'1 d'octubre del 2017, de tota la gent, de tots els partits de totes les institucions, i també la defensa del 3 d'octubre".

Segons ha explicat, és conscient que és la lluita pels drets civils, socials i nacionals la que portarà la República, i no a l'inrevés. Per això, ha demanat que es lluiti per aquests drets fins a aconseguir-la. "Tenim davant nostre un moment històric, un moment de dignitat nacional com serà el judici", ha afegit referint-se a la causa oberta contra els líders independentistes per l'1-O.

Sobre el llibre presentat aquest dijous al vespre, Torra ha lloat la figura d'Antoni Muñoz i s'hi ha referit com "un home extraordinari i un historiador molt acurat que ha deixat petjada". I ha posat en valor que l'historiador narri en la seva obra l'última victòria dels catalans contra els borbònics. Uns fets que, segons Torra, són desconeguts per molts catalans.

Informa:ELNACIONAL.CAT (4-1-2019)