LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

Òmnium Cultural apareix a les pàgines del Financial Times d'avui divendres. El president de l'entitat, Jordi Cuixart, és protagonista d'un article que el diari titula "L'oportunitat d'Espanya d'acreditar-se".

"#Spain can prove the maturity of its #democracy by showing that conscience is not a crime". The reality of the imprisoned civil society leader and human rights defender, @jcuixart, reaches the readers of @FT. #Catalonia #HumanRights pic.twitter.com/5aZfXvgVfa

— Omnium International (@OmniumIntl) 4 de gener de 2019

L'article comença explicant que Pedro Sánchez va reunir el seu Consell de Ministres a Barcelona, cosa que l'executiu va qualificar de "gest d'inclusió", mentre que a Catalunya es va percebre com una "provocació". "El dia abans de la celebració d'aquest acte", explica el diari, "el president del govern espanyol i el català es van reunir per decidir que s'havia d'avançar en un diàleg efectiu". Aquesta és l'opció, continua l'article, "àmpliament recolzada per la majoria de catalans".

La biografia de Jordi Cuixart

El Financial Times fa una biografia de Jordi Cuixart i subratlla que fa 14 mesos que està en presó preventiva "acusat de rebel·lió". També recorda que organitzacions internacionals, com Amnistia Internacional i l'Organització Internacional contra la Tortura "han demanat el seu immediat alliberament".

"Jordi Cuixart s'ha convertit en un líder cultural per a Catalunya", diu el diari en paraules del vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. "Qualificar-lo de criminal és una ofensa no només per a la ciutadania, sinó també per a la democràcia espanyola", afegeix.

Una de les sortides a aquesta situació, argumenta la campanya d'Òmnium al diari britànic, és que Pedro Sánchez i Quim Torra tornin a parlar de la situació dels presos i exiliats. "De Jordi Cuixart, dels polítics catalans empresonats i dels que es van autoimposar l'exili per defensar-se a ells mateixos", enumera l'article. "Només així l'estat espanyol podrà provar la maduresa de la seva democràcia mostrant que la consciència no és un crim", conclou.

Informa:ELNACIONAL.CAT (4-1-2019)