LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

"El jutjat número 13: una amenaça, encara? "

Les noves investigacions van sorprendre les defenses dels acusats, que pensaven que la instrucció era a punt de tancar-se · Diuen que podran saber el tarannà de la jutgessa el dia 23, quan declarin Saül Gordillo, Vicent Sanchis i Àngels Barberà

Per: Josep Rexach Fumanya

Amb la mort de José Antonio Ramírez Sunyer, tot feia intuir que la instrucció dels preparatius del referèndum es tancaria sense més investigats. Els advocats del cas pensaven que la nova jutgessa, Alejandra Gil, acabaria la instrucció i donaria pas als escrits d’acusació, la porta prèvia al judici oral. Però res més lluny de la realitat. La setmana passada, la magistrada va decidir d’investigar el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, el director de TV3, Vicent Sanchis, i la directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, Àngels Barberà. Amb aquests tres noms, la causa ja acumula quaranta-dos investigats.

Alejandra Gil ve d’un jutjat de primera instància, després d’haver fet de substituta en un d’instrucció. Els advocats consultats diuen que Gil té un perfil poc conegut, i sembla que gens marcat políticament. Sabien que la intenció de Ramírez Sunyer, abans de morir, era tancar la instrucció. Fins i tot, alguns mitjans van dir que ja havia deixat gairebé enllestit l’esquelet de la interlocutòria de processament. Per això, molts advocats pensaven que la nova jutgessa no investigaria ningú més i es van sorprendre quan van saber que investigava Gordillo, Sanchis i Barberà.

Tanmateix, també pot ser que Gil vagi tancant serrells que havia deixat oberts el seu predecessor. Tot i que en la notificació no assenyalava per quins delictes investigaria els nous directors de TV3 i Catalunya Ràdio, la cosa més probable és que sigui per haver reproduït als mitjans públics l’anunci del referèndum del primer d’octubre. Anteriorment, alguns directors de mitjans privats ja havien estat interrogats per aquest mateix fet, com és el cas de Xevi Xirgo, director del Punt Avui, però, en canvi, no havia declarat cap responsable dels mitjans públics: ‘Tots sabíem que eren unes investigacions pendents, i ens sorprenia que no s’haguessin fet. Pot ser que Ramírez Sunyer ho deixés a mig fer’, comenta un advocat coneixedor de la causa.

20-S: història dels abusos d’un magistrat a l’ombra

Tenint en compte els precedents, la magistrada podria imputar desobediència a Gordillo i Sanchis, per haver emès l’anunci del referèndum a Catalunya Ràdio i TV3, respectivament. No obstant això, quan tots dos van rebre el requeriment personal del Tribunal Constitucional, van aturar la campanya.

Pel que fa a Barberà, la fiscalia va demanar-ne una investigació fa unes setmanes i també ha estat citada a declarar el dia 23. Tenint en compte el seu càrrec, és possible que la vulguin investigar per revelació de secrets.

Gairebé queda descartat que en cap cas els investiguin per rebel·lió i sedició, dos delictes que sí que havia imputat l’anterior jutge a la quarantena d’investigats, tot i que finalment, a l’agost, va retirar l’acusació d’aquests dos delictes, que comporten penes altes de presó. Una decisió que arribava després de més d’un any mantenint l’amenaça de l’acusació

Sigui com sigui, les fonts consultades assenyalen que el dia 23, quan declarin els nous investigats, podran saber quin és el tarannà de la jutgessa: ‘Llavors veurem com indaga, com pregunta i quina actitud té. Si vol aclarir dubtes, continuar acumulant més informació i saber més noms’, diu un altre advocat que representa un dels quaranta-dos investigats.

Un altre dels lletrats consultats considera que Gil actua a remolc de la fiscalia, que és qui ha sol·licitat les noves investigacions. És la mateixa actitud que va mantenir sempre Ramírez Sunyer, de qui els advocats de les defenses es queixaven que donava màniga ampla al ministeri públic. El 23 sortirem de dubtes.

Informa:VILAWEB.CAT (4-1-2019)