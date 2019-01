LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

El president del grup republicà al Parlament, Sergi Sabrià, confia que els comuns vegin el projecte dels pressupostos de la Generalitat del 2019 "amb bons ulls" i no ha descarta aconseguir també el suport de la CUP. "Són uns pressupostos que els comuns poden fer veure que no existeixen, però hi són i donen oportunitats. Estem convençuts que els comuns hauran d'acabar-los mirant amb bons ulls i hi insistirem", assegura en una entrevista d'Europa Press.

Sabrià insisteix que la proposta del Govern per als comptes catalans d'aquest any és bona i que "tornen a ser els pressupostos més socials de la història". En aquest sentit, reivindica que "mentre ERC és al Govern, cada vegada es fan els pressupostos més socials" i destaca que són uns comptes expansius, per la qual cosa creu que els comuns han de defensar-los.

Sobre la demanda dels comuns d'incrementar l'IRPF i l'impost de successions i donacions, Sabrià ha afirmat que estan "disposats a parlar de tot" amb Catalunya en Comú per aconseguir el seu suport als comptes, encara que no veu just augmentar la pressió fiscal a les rendes mitjanes. "No és un 'no' taxatiu", assenyala, i afegeix que no posen cap línia vermella per parlar amb els grups, però tem que la proposta dels comuns posi en dificultats les rendes mitjanes i baixes.

El difícil suport de la CUP i l'apel·lació al PSC

Tot i això, Sabrià defensa que la CUP és el seu soci preferent i que buscaran el seu suport als comptes: "Insistirem, malgrat que siguin molt reticents i ens hagin advertit per activa i per passiva que no estarien al nostre costat per tirar-los endavant. Nosaltres en l'intent no defallirem".

Així, explica que li agradaria que la CUP entrés a negociar els pressupostos i aconseguir un acord per aprovar-los, encara que reconeix que "a dia d'avui no és possible". També apel·la al PSC per aprovar els pressupostos catalans, perquè considera que el rebuig dels socialistes als comptes és una "tàctica política". Al seu parer, haurien d'aprovar-los si es preocupen pel benestar dels catalans.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (4-1-2019)