LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

El col·lectiu d’advocats Voluntaris pel Dret de Defensa ha denunciat la paralització de la instrucció de l’1-O al jutjat número 2 de Girona, el que porta més casos d’afectats per les càrregues policials el dia del referèndum a tot Catalunya. El portaveu dels lletrats, Albert Carreras, va explicar que les “discrepàncies des del punt de vista tècnic” amb la jutgessa suposen a la pràctica la paralització del procés des de fa cinc mesos. Així, més d’un any després dels fets, “no hi ha ningú investigat a Girona, que és on hi ha més denúncies, unes 250, de tot Catalunya”, remarca Carreras. El cas gironí difereix del del jutjat número 13 de Barcelona, “molt expeditiu”, explica l’advocat, i on hi ha 60 expedients incoats.

El jutjat que porta fets #1oct a #Girona continua sense citar agents de la Policia Nacional i els seus caps. Tampoc demana proves alternatives tot i constar evidències que van existir. Nosaltres no defallirem i continuarem demanant-ho. Seguim treballant perquè es faci justícia.

— DretdefensaGirona (@dretdefensagi) January 3, 2019

Massa poc a poc

La jutgessa argumenta que no citarà cap policia fins que no tingui les transcripcions de les comunicacions oficials, uns 4.000 arxius de veu, que a l’estiu va donar als Mossos perquè les fessin. Segons Albert Carreras, a data d’avui no els consta si s’ha fet aquesta feina ja que no s’han aportat les transcripcions. En una reunió, la jutgessa va explicar als advocats que aquestes transcripcions “són molt importants per extreure’n paràmetres de conducta i de quines ordres tenien”. A més, considera que els imputats tindran més garanties, alhora que la transcripció permetrà arribar a les jerarquies superiors.

Els advocats voluntaris difereixen del criteri de la jutgessa. Argumenten que els fets denunciats són molt clars, hi ha policies identificats i per tant existeix un principi per imputar-los. També han fet arribar a la jutgessa transcripcions parcials.

Recurs d’apel·lació

Els advocats han presentat escrits mensuals a la jutgessa en què li reclamen que requereixi els canals alternatius –han detectat que es van detectar vies de comunicació diferents de les de la centraleta perquè no quedés registrat– pel perill que es destrueixin. També li han recordat la informació que poden aportar els policies si els cita ara. “Les transcripcions no aportaran informació ni de més ni de menys”, diu Carreras. Així, els advocats presentaran un recurs d’apel·lació a l’Audiència perquè determini si és necessari començar a investigar els policies o s’ha de fer més endavant.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (4-1-209)