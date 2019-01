LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

"L’independentisme ha de salvar Espanya "

Creix la pressió perquè ERC i el PDECat donin suport al pressupost de Pedro Sánchez de franc amb l'excusa de l'ascens de l'extrema dreta

Pere Martí





Ofensiva. L’independentisme ha d’aparcar temporalment les seves reivindicacions per salvar Espanya de l’assalt de l’extrema dreta, que segons el CIS publicat avui té unes expectatives de vot del 3,7%. L’extrema dreta que es reconeix com a tal, no la que ho és però es camufla sota unes altres sigles. A aquesta li van millor les coses. L’ofensiva ha començat en forma de declaracions, manifestos i xantatges pressupostaris. Salvar Espanya vol dir votar gratis a favor del pressupost del govern de Pedro Sánchez amb l’excusa d’evitar que governi el tripartit de dretes que ha conquerit Andalusia i avança cap a la capital del regne a cavall, amb el suport dels barons sudistes del PSOE.

L’independentisme que fins ara ha estat menyspreat, insultat, reprimit i vexat ha de ser el salvavides de l’esquerra espanyola perquè, si no, la democràcia trontolla. L’independentisme ha de votar un pressupost que preveu 2.200 milions d’euros més per a Catalunya quan als seus dirigents els demanen 200 anys de presó. L’independentisme ha de votar el pressupost d’aquells qui fa un any van avalar el 155 i van suspendre l’autogovern català. L’independentisme ha d’oblidar i perdonar aquells qui es manifestaven amb Vox pels carrers de Barcelona i ara reclamen suport al pressupost de franc. I fer cas d’allò que li demanen Foment del Treball i responsables d’empreses que van anar-se’n de Catalunya després de l’1-O seguint les ordres del govern de Mariano Rajoy.

Els qui demanen aquest gest a l’independentisme no tan sols no ofereixen res a canvi sinó que van callar quan la policia espanyola assaltava col·legis electorals, quan empresonaven els presidents d’Òmnium i l’ANC, i no van dir res de l’empresonament ni l’exili de tot un govern. Fins ara, han mantingut una equidistància exquisida amb el procés, si no menyspreu. Alguns són d’esquerres de debò. La darrera aventura política d’uns altres va ser a Ciutadans pel Canvi, però no van canviar res. N’hi ha que són professionals dels manifestos, per la ceja, contra el canvi climàtic i contra les guerres, sobretot si són culpa dels EUA. Però sobre l’autodeterminació de Catalunya, ni una trista carta als diaris.

La pregunta és per què l’independentisme ha de salvar la democràcia a Espanya quan no es respecta la democràcia a Catalunya. Això vol dir el resultat de les eleccions del 21-D o del referèndum de l’1-O. Per què s’ha de sacrificar l’independentisme ara, si quan estava ofegat per la repressió cap d’aquests que li demanen generositat no va allargar-li la mà? Sempre es demana al catalanisme que ajudi a salvar a Espanya, però després no rep mai el reconeixement que li donen les urnes en forma de poder polític. Des de la transició fins ara, sempre ha estat així.

Tal com són les coses a Espanya, a Pedro Sánchez no li convé el suport dels independentistes als comptes, perquè l’acusaran de tenir pactes secrets i inconfessables amb el ‘supremacista’ Quim Torra, que no el salvaran d’una derrota electoral. En realitat, li convé més que ERC i el PDECat hi votin en contra, prorrogar els actuals i anar a unes eleccions a la tardor acusant els independentistes d’haver-lo traït, tornar-se a embolicar amb la bandera espanyola i mirar de sumar prou amb Ciutadans per a continuar governant.

En el marc actual, Pedro Sánchez no està en condicions de fer cap oferta política a l’independentisme que no impliqui el seu suïcidi polític. Ni proposarà un referèndum pactat ni té força per a modificar les sentències del Suprem. L’única cosa que pot donar a Catalunya és almoina, com rebatejar-nos l’Aeroport de Barcelona-el Prat i reconèixer verbalment que això de Lluís Companys va ser molt lleig. A la pròxima reunió amb el govern català, prevista al gener, pot oferir el nom de Josep Irla per a l’Aeroport de Girona o anar a la destructora de documents del despatx d’Alfonso Guerra per recuperar les tires de paper de l’estatut del 2006. Però per fer això del peix al cove ja teníem Miquel Roca, que ho feia de meravella. Ara, en teoria, ERC i el PDECat volen una altra cosa. Però el mes de gener es farà molt llarg.

Informa:VILAWEB.CAT (5-1-2019)