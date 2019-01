LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

El cap de comunicació de PLAYMOBIL, Björn Seeger, ha comunicat a la Plataforma per la Llengua que PLAYMOBIL no complirà la llei que l'obliga a etiquetar en català, perquè el departament legal de l'empresa entén que aquesta llei no els afecta. Per al cap de comunicació, «segons el Tribunal Constitucional d'Espanya, el legislador català pot regular que aquesta documentació sigui també en català quan aquests productes siguin destinats a ser venuts, exclusivament, a Catalunya. Però aquest no és el cas. Els nostres productes no es comercialitzaran només a Catalunya, sinó també en altres comunitats autònomes, per tant la documentació només és obligatori que sigui en castellà».

La Plataforma per la Llengua, però, denuncia que això és fals. El Tribunal Constitucional ha dit explícitament tot el contrari. Així, la sentència 7/2018 no només és favorable al fet que el Govern català obligui a l'etiquetatge en català sinó que diu clarament que «del art. 38 CE no cabe derivar la garantía de que todas las empresas de un mismo sector disfruten del mismo grado de libertad en todo el territorio nacional, sino que cabe derivar la garantía de que todas las empresas de un mismo sector disfruten del mismo grado de libertad ante cada ordenamiento individualmente considerado, el estatal y los autonómicos».

Mentides

Sobre les sentències 147/1996 i 88/2017 que esmenta PLAYMOBIL, en cap moment no diuen que només afecti les empreses que venen exclusivament a Catalunya, sinó tot el contrari. La sentència 147/1996 del Tribunal Constitucional espanyol remarcava que el Govern català, que és qui tenia plenes competències, podia fer obligatori el català en l'etiquetatge en les mateixes condicions que el Govern espanyol ho feia per al castellà: «A partir de la prescripción estatal con arreglo a la cual los datos obligatorios del etiquetado "se expresarán necesariamente al menos" en castellano, la Generalidad se encuentra plenamente habilitada para establecer igual necesidad por lo que hace a la lengua catalana». La sentència 88/2017 aclareix que «La Comunidad Autónoma de Cataluña es competente para adoptar una regulación donde se establezca la obligación de que determinados documentos e informaciones sobre los bienes o servicios comercializados en Cataluña se encuentren también en catalán».

L'ONG per la llengua considera la interpretació manipulada que fa PLAYMOBIL de la llei i les sentències -totalment en sentit contrari a la realitat- com una voluntat explícita de fer prevaldre la ideologia particular de l'empresa per sobre de les normatives del mercat i de l'estat de dret. El més sorprenent és que, més enllà de falsejar la llei, el cap de comunicació de PLAYMOBIL afegeix en la seva resposta a la Plataforma per la Llengua: «Observació addicional: com a fabricant de joguines no volem formar part de cap debat polític, ni que la nostra marca estigui instrumentalitzada».

LEGO comunica que complirà la llei i després es fa enrere

Aquesta primavera LEGO va informar a la Plataforma per la Llengua que tenia previst adaptar-se a la llei i que de manera progressiva aniria incloent el català en tots els seus productes venuts a casa nostra i que fins i tot es plantejava incloure el català al web. Tanmateix, aquesta tardor la multinacional danesa s'ha fet enrere i ha comunicat a la Plataforma per la Llengua un canvi de posició. LEGO va consultar a la Comissió Europea si calia complir aquesta llei. La Comissió va demanar un aclariment a les autoritats espanyoles, les quals van informar-la que l'única llengua obligatòria és el castellà i que el català era opcional.

Més enllà que això és fals, cal tenir en compte que LEGO estipula com a principi de responsabilitat «complir la lletra i també l'esperit de les lleis i regulacions en els països on operem i actuar de manera ètica».

La Plataforma per la Llengua denuncia PLAYMOBIL i LEGO per pràctiques il·legals

És en aquest marc que l'ONG per la llengua ha denunciat PLAYMOBIL i LEGO a l'Agència Catalana de Consum per tal que siguin sancionades. L'Agència Catalana de Consum, en una comunicació recent arran d'una petició feta per la Plataforma per la Llengua, expressava que en el marc de la seguretat jurídica «finalment es donen les circumstàncies adequades per aplicar la llei, un cop esvaïts els dubtes en virtut de sengles sentencies del TC». D'acord amb la legislació actual, LEGO i PLAYMOBIL rebran una sanció d'entre 10.001 i 100.000 euros en funció del que estableix l'article 332-3 de la Llei del Codi de consum.

Informa:PLATAFORMA-LLENGUA.CAT (5-1-2019)