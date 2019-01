LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

La incursió del conseller a l’exili Lluís Puig a l’Estat francès des de Bèlgica per arribar dissabte a un acte del Consell per la República a Perpinyà ha passat pràcticament desapercebut a la premsa espanyola, que pràcticament no s’ha fet ressò d’una notícia que els mitjans catalans van acollir amb sorpresa. Tot i això, sí que hi ha mitjans de Madrid que no han volgut deixar passar per alt aquest moviment del conseller de Cultura a l’exili i han publicat la notícia en forma de retret.

Aquest és el cas del digital ultraconservador ‘Ok Diario’ que ha posat l’accent en què Puig ha arribat fins a Catalunya Nord i que la policia espanyola no ha aprofitat l’ocasió per detenir-lo. Segons el mitjà, la policia espanyola podria haver fet ús des acords signats amb França que haurien permès fer una detenció ‘en calent’ en un territori proper a la frontera. El mitjà especula a més que Puig també hauria trepitjat Catalunya abans de participar en l’acte de Perpinyà.

Puig va defensar dissabte que poden viatjar per Europa i que no hi ha cap ordre de detenció contra els exiliats. El conseller a l'exili, que va participar en l’acte del Consell per la República a Perpinyà la tarda de dissabte, ha publicat aquest diumenge al matí una fotografia a Instagram informant que es trobava de retorn a Brussel·les.

#Lluís Puig

Informa:ELMON.CAT (6-1-2019)