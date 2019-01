LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

La zitzàina ha començat a funcionar dins els Mossos. La campanya iniciada per la biosfera mediàtica i estatal de l’espanyolisme contra el cos de la policia catalana post gestió dels atemptats del 17 d’agost comença emergir ja sense complexes dins el cos. La batussa està tan esverada que ni el dia de Reis ha servit de treva. Una organització unionista ha titllat públicament de “rates” els Mossos que integren el col·lectiu de policies independentistes batejat com Guilleries.

Les associacions i protosindicats com Unión de Mossos por la Constitución o el Asociación Constitucionalista de Mossos d’Esquadra- o plataformes com Politeia així com la secció sindical del CSIF han començat a fer forat en oberta confrontació amb les organitzacions d’orientació política diametralment oposada com l’hiperactiu Col·lectiu Guilleries, Mossos per la Democràcia, el Telegram d’Escamot Republicà o líders d’aquests moviments com Albert Donaire. La guerra entre unes i altres és ja sense quarter. Fins i tot, segons ha pogut saber El Món, en Jordi Évole ja està preproduint un "Salvados" sobre la divisió interna dels Mossos.

Opinions oposades

La participació de membres d’UMC en actes de Vox o manifestacions desacomplexadament unionistes han tingut la rèplica contundent de Guilleries o Escamot Republicà. Fins ara la confrontació era a través de comunicats o l’exigència al departament d’Interior que expedientés a dirigents d’unes i altres organitzacions polítiques dins el cos. Però l’esbroncada ha anat pujant de to i comença a escampar-se a diverses unitats del cos. Com exemple, la delicada Brigada Mòbil, la unitat d’elit d’ordre públic, que viu una forta divisió ideològica dins el cos. L’aplaudiment dels manifestants de MosSOS el sis d’Octubre al Cos Nacional de Policia o el “cas Octavio”, l’agent de la Brimo que va titllar “d’idiota” un agent rural independentista que es manifestava el 21D, ha estat l’exemple que els Mossos republicans han brandat com a símbol del que consideren la “impunitat amb que exerceixen els unionistes dins el cos”.

Els Mossos republicans clamen al cel perquè interpreten que la direcció de la policia és “condescendent” amb els espanyolistes tot i que utilitzen el cos per fer política i, en canvi, lliguen curt els independentistes. Així mateix, conclouen que l’unionisme està agafant lideratge en les darreres protestes policials on s’han sentit crits “España! España!”. Aquest dia de Reis s’ha registrat el darrer exemple. El flamant compte de Twitter de Guilleries ha difós el nom d’una efectiu dels Mossos de Vic que segons l’organització policial “filtra informació a la caverna mediàtica i amb estrets vincles amb la Guàrida Civil”. Una informació que acompanyava amb una fotografia amb el portaveu adjunt del PP al Parlament, Santi Rodríguez, “partit que vol la intervenció del cos”. UMC no ha trigat a respondre i ha titllat els membres de Guilleries de “rates” i de “no donar la cara”.

Des de la conselleria treuen ferro a aquestes esbroncades i no vol fer sang. Entenen que com a cos, amb 17.000 efectius, hi ha “divergències ideològiques com a la societat però no és una divisió general que perjudiqui el servei als ciutadans”. “Hi ha soroll polític i el soroll polític ja sabem a qui interessa”, apunten des d’Interior.

Informa:ELMON.CAT (7-1-2019)