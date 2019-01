LES CAPUTXES O ELS CONTENIDORS AL MIG DEL CARRER SÓN UN GREU ERROR O UNA DEFENSA LEGÍTIMA ?

«L’al·lèrgia a la diversitat és una constant de la història d’Espanya, cosa que la deu convertir, probablement, en un element constitutiu característic d’aquest estat»

Josep-Lluís Carod-Rovira

El president de govern espanyol, enllestit el seu consell de ministres a Barcelona, va fer un tuit en la seva llengua on resumia alguns dels acords que s’hi havien pres. Pocs segons després repetia el mateix tuit, ara, però, en la nostra llengua. Mentre el tuit en espanyol no va comportar ni un sol comentari per l’idioma en què era escrit, el que va fer en català va suscitar tot de comentaris negatius, irats i insultants. No és que algú pogués al·legar-ne incomprensió del contingut, idèntic a l’escrit en espanyol, sinó que allò que en provocava el rebuig inflamat era la llengua en la qual apareixia escrit: la catalana.

Tenint en compte que el twuit en la nostra llengua ja era plat de segona taula, atès que primer havia sortit en espanyol, ningú no podia invocar discriminació lingüística d’aquest idioma. Llavors, cal convenir que allò que realment molesta, se’ls fa insuportable, no poden sofrir, és la simple existència de la llengua catalana i el seu ús. Tant se val que el bloc constitucional espanyol reconegui el català com a idioma oficial, amb aquest nom o un altre en tres comunitats autònomes de l’estat, perquè la concepció que un sector de la societat espanyola té d’aquest mateix estat és de caràcter mononacional, monocultural i monolingüístic. A Espanya i al seu estat, doncs, no hi ha lloc real per a la diversitat. Llegeix més...