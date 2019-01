"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) vol una candidatura unitària de l’independentisme de cara a les eleccions al Parlament Europeu que se celebraran el 26 de maig, coincidint amb les municipals. Ho ha deixat clar en un manifest fet públic avui mateix on apunta que “és imprescindible la unitat d’acció per avançar”. “Cal anar a Europa com a societat nacional diferenciada en el marc europeu, cal ser el màxim de visibles”, afegeix, per destacar que una única llista republicana resultaria en “més diputats” degut a la “circumscripció electoral única” de tot l’Estat.

“Volem un triomf de país! Si tu també vols que els partits que defensen el dret a l’autodeterminació de Catalunya vagin en una llista unitària a Europa, adhereix-te al manifest”, demana l’ANC via Twitter, on ha difós el text que recorda als partits que “unitat electoral no vol dir uniformitat en l’acció”. La idea de l’Assemblea és, doncs, aconseguir una alta participació a Europa per superar la de l’unionisme i assolir un “reconeixement internacional com a nació”.

I asseguren, a més, que “l’efecte multiplicador d’una llista unitària de l’independentisme podria beneficiar-se de l’augment d’eurodiputats de l’Estat espanyol”, ja que el fet que el Regne Unit marxi de la Unió Europea li dóna a Espanya 5 eurodiputats més. Actualment, l’independentisme compta amb tres.

