"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

L'encaix del PDECat amb la Crida Nacional per la República és encara una incògnita i, per conèixer-ne els detalls, caldrà esperar a la fundació del nou moviment, prevista per al 26 de gener. El president de les sigles nacionalistes, David Bonvehí, ha assegurat aquest dilluns que la Crida encara no està "definida" i en ple procés "d'esmenes i discussions internes", de manera que s'ha mostrat "respectuós" sobre aquests processos. En els propers dies, això sí, l'activitat serà frenètica.

"Esperarem la seva definició i donarem curs a l'encàrrec de la comissió delegada per trobar un encaix, si és possible", ha apuntat Bonvehí. Aquesta comissió delegada està formada per ell mateix, Míriam Nogueras, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn i Lluís Puig. El dirigent nacionalista ha insistit que la Crida hauria de ser un "paraigua" que aixoplugués l'independentisme, però el format definitiu no està tancat i no està descartat -ni molt menys- que acabi convertint-se en un partit.

Aquesta qüestió sobrevolarà la reunió de la direcció executiva de dilluns vinent a Waterloo amb Carles Puigdemont, tot i que el president del PDECat ha assegurat que no és el lloc adequat per tractar l'encaix entre els dos moviments. A la cita sí que s'hi parlarà de les eleccions municipals. La Crida i el PDECat ja han consensuat Joaquim Forn com a candidat a Barcelona i ara la incògnita és si la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, l'acompanyarà com a número dos a la llista a l'Ajuntament.

Nova seu

Durant la campanya electoral espanyola del desembre del 2015, la sala de màquines de Convergència -present en aquells comicis sota la marca de Democràcia i Llibertat- ultimava els detalls del futur trasllat cap al número 339 del carrer Provença de Barcelona. La formació nacionalista havia emprès el rumb de la refundació i, un cop materialitzada en forma de PDECat, va desembarcar a la nova seu deixant enrere la històrica del carrer Còrsega. En els propers mesos hi haurà una nova mudança: CDC s'ha venut l'edifici de cinc plantes de Provença i ara el PDECat -que la tenia llogada des de l'estiu del 2016- busca nou espai per situar-hi les instal·lacions.

En un primer moment tot indicava que es desplaçarien cap al Poblenou, però encara no hi ha res definitivament tancat. Bonvehí ha evitat donar detalls sobre la venda de la seu -efectuada per CDC, un partit "en fase de dissolució", segons ha detallat- i ha apuntat que el nou espai serà "modern". Convergència, que va ser condemnada per la justícia a pagar 6,6 milions d'euros desviats a través del Palau de la Música, compta fer-hi front a través del seu patrimoni.

Pressupostos de l'Estat

El vot "definitiu" del PDECat als pressupostos generals de l'Estat serà negatiu. En aquests termes Bonvehí durant la roda de premsa, molt centrada en aquest aspecte. El debat és molt viu dins del PDECat, amb discrepàncies internes que s'han fet públiques -és el cas de la pugna entre els números dos i tres del partit, Míriam Nogueras i Ferran Bel, respectivament-, i mostra d'això és que la compareixença de Bonvehí s'ha celebrat mentre la cúpula encara tractava les qüestions urgents a porta tancada.

El president de la formació, en clau pressupostària, no ha tancat la porta a permetre la tramitació dels comptes de Pedro Sánchez, però ha indicat que, si es presentessin ara -és a dir, sense haver fet cap oferta política concreta dirigida a Catalunya-, hi hauria una esmena a la totalitat. "L'estratègia ha de ser conjunta de tot l'independentisme", ha assenyalat Bonvehí, que també ha demanat donar un "espai" per al diàleg entre el Govern i la Moncloa després de la cimera del 20 de desembre a Barcelona.

El dirigent nacionalista, en tot cas, ha volgut deixar clar que els comptes de Sánchez no poden ser avalats per "coherència, dignitat i manca de propostes polítiques". "Quan ells presentin els pressupostos, aviam si es creen les condicions. Si no, no els deixarem ni tramitar", ha apuntat Bonvehí, que ha anunciat que el PDECat es traslladarà de seu perquè la del carrer Provença, propietat de CDC, va ser venuda fa dues setmanes. No ha donat detalls, això sí, de la quantitat ingressada.

