"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

La Germandat dels Monjos Cistercencs del Monestir de Poblet ha mostrat la seva preocupació per l’auge de la ultradreta a tot Europa i per la situació política catalana, on veuen ‘completament exagerades’ les penes que es demanen per als presos polítics, i afirmen que les acusacions ‘no es corresponen amb el que molts han vist en la realitat’.

En l’editorial de la revista de la germandat, ‘Poblet’, la comunitat cistercenca opina que a Catalunya, malgrat que la situació política està lluny de normalitzar-se, no pot parlar-se d’un país fracturat.

‘Els que ho pensin que visitin l’Ulster per saber què significa societat fracturada’, i assegura que les divisions que ara hi ha no són més greus que les que puguin sorgir de debats sobre avortament, eutanàsia o matrimoni entre persones del mateix sexe.

L’editorial de la revista reconeix que la política divideix, certament, perquè la societat és plural i té punts de vista diferents, fins i tot en qüestions radicals. Defensen que el que sí que hi ha és ‘un sentiment àmpliament compartit que sobrepassa la normalitat social i crea un profund malestar és la situació dels presos per decisions polítiques, en reclusió sense judici des de fa molts mesos’.

Els cistercencs de Poblet tornen a insistir en la necessitat del diàleg sincer i en l’abandonament de la via judicial per resoldre un conflicte polític de primer ordre, tal com també han opinat reiteradament els bisbes de Catalunya.

Sobre l’auge de la ultradreta a tot Europa, els monjos cistercencs adverteixen que el fantasma de la por sacseja el món occidental en general i Europa en particular.

Informa:VILAWEB.CAT (7-1-2019)