"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

“No sé qui és, ni per quin partit polític va, no m’interessa, no vull donar-li minuts ni protagonisme”. Amb aquestes paraules s’ha referit l’escriptor Marc Artigau al candidat a l’alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, qui es va sentir molest pel discurs d’Artigau sobre els presos després de recollir el premi Josep Pla. En declaracions a ’El món a RAC1’, Artigau ha rebutjat polemitzar amb Valls: “No vull fer-li el joc a aquesta persona” i ha assegurat que hi ha coses més importants de les que parlar. Ha bromejat fins i tot quan ha dit que “dels fixatges del mercat d’hivern del PSG” no en sap. “És que no sé qui és aquest senyor”, ha reiterat.

Artigau va dir aquest diumenge que sentia ràbia “per viure en un país on hi ha presos polítics i amb el Govern legítim de la Generalitat està exiliat”. Valls es trobava a la sala annexa, on Artigau recollia el guardó i estava situat ben a prop de la taula presidencial. Segons han explicat a Twitter persones presents a la sala el polític va mostrar la seva indignació. “A tu et venen a buscar i vaig fer el discurs en una altra sala i quan em van tornar m’ho van explicar la consellera i l’alcaldessa. Em va arribar després el que havia passat”, ha explicat aquest matí Artigau.

En una piulada, Jordi Cabré, el 59è premi Sant Jordi de literatura, ha explicat que Valls va fer “un xou impresentable indigne d’un candidat amb voluntat integradora als premis Nadal i Pla”. Cabré l’ha titllat de “’loser’”. Cabré també ha explicat que Valls va dir-li a la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera: “Com permets això?”. Una frase que ha confirmat en una piulada també Antoni Bassas.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (7-1-2019)