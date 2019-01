"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

Un dels programes estrella de TV3 i líder en la seva franja d’emissió (els dissabtes a la nit) és ‘Preguntes Freqüents’. El programa, eminentment polític, està coproduït per ‘El Terrat’ d’Andreu Buenafuente. Una aposta segura però que comença l’any amb un nou canvi (per segona vegada) sobre el paper de la presentadora. Per sorpresa de tothom, després de la bona acceptació entre l’audiència del tarannà de Laura Rosel, que va substituir el carismàtic Ricard Ustrell (després de descartar a última hora a Maiol Roger), ara serà Cristina Puig l’encarregada de conduir l’espai.

Per què aquest canvi si el format funcionava? Val a dir que Ustrell va deixar el FAQS perquè li era incompatible amb el seu programa dels matins a Catalunya Ràdio, ‘El Suplement’, arribant a demanar la baixa per patir atacs d’estrès. Però ara la decisió ha estat presa des de la direcció del programa i consensuat amb TV3 i no pas per Rosel.

La versió oficial: més entreteniment

TV3 ha emès un comunicat curt i quasi buit de contingut on intenten explicar el motiu oficial del canvi de presentadora: “l’objectiu és reforçar el component d’entreteniment a l’hora d’explicar l’actualitat. En aquest programa, el perfil de la persona que presenta juga un paper molt important a l’hora de definir el format i per això s’opta per aquesta renovació igual que s’ha fet en casos anteriors”. És a dir, s’entén que Rosel no té un perfil de showwoman per a oferir més entreteniment. Creuen que, d’aquesta manera, es podria pujar l’audiència, ja que consideren que Rosel hauria arribat al seu sostre. Però… pot haver-hi altres motius?

Rosel manava massa?

Laura Rosel va acceptar deixar Rac1 i apostar fortament pel FAQS, sense dubte una decisió gens fàcil. L’expresentadora havia anat agafant un rol important dins l’equip i codirigia l’espai juntament amb el periodista Tian Riba. Segons sembla, Cristina Puig sap quin serà el seu rol: exclusivament el de presentar l’espai. És possible, doncs, que davant dels suposats canvis del programa per versar cap a un to més d’entreteniment que de debat polític, les noves dinàmiques no acabessin de quadrar amb les intencions de Rosel que també dirigia el programa.

Decisions polítiques?

Algunes fonts consultades per La República explicarien que el canvi tindria un sentit polític. Des d’algun sector d’un partit de Govern s’hauria demanat el canvi. Saül Gordillo, actual director de Catalunya Ràdio i principal candidat a dirigir la televisió pública catalana, ja va voler fitxar Cristina Puig per a un programa radiofònic. En aquell moment, la manca d’entesa entre Brauli Duart, president de la Corpo, hauria frustrat l’intent. Amb la marxa de Duart a la conselleria d’Interior, hi hauria via lliure al fitxatge.

Els interessos a Espanya?

Cal no oblidar que el programa FAQS està codirigit per ‘El Terrat’, una productora amb molts interessos a Espanya. La majoria dels programes de la seva factoria es nodreixen de públic d’arreu de l’Estat i algunes crítiques de sectors unionistes cap a Rosel per considerar-la poc objectiva en favor dels independentistes podria haver estat també un element clau per a substitució.

Laura Rosel, molt afectada

Segons ha explicat Rocco Steinhauser al Versió a Rac1, la periodista Laura Rosel estaria molt afectada per la notícia perquè no s’ho esperava gens ni mica: “està feta un nyap, li han dit avui a les 12 del migdia”. De moment, Rosel no s’ha pronunciat públicament.

