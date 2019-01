"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

El Tribunal Suprem (TS) està enllestint els preparatius del judici oral pel cas 1- O, que començarà entre finals d’aquest mes i principis de febrer. En principi, la Sala d’ Enjudiciament preveu dedicar a la vista pròpiament dita tres dies setmanals, que només excep­cionalment es podrien incrementar a quatre o cinc en alguna fase dels interrogatoris o de les de­claracions dels testimonis. La idea és concentrar les sessions els ­dimarts, els dimecres i els dijous al matí i a la tarda, a jornada completa.

Es preveu que la vista comenci per norma a les deu del matí i duri fins a les ­dues o dos quarts de tres de la tarda, amb un descans d’una hora i mitja per dinar. A la tarda, el Suprem pretén que les sessions acabin habitualment no gaire més tard de les sis. Per tant, la Sala dedicarà al judici una mitjana aproximada de sis o set hores diàries tres dies a la setmana. Tot això equival, per tant, de divuit a vint hores setmanals.

La sala es va plantejar la possibilitat de començar les sessions a les nou del matí. Ara bé, es va rebutjar la idea a fi de facilitar el trasllat diari dels presos i la tasca dels lletrats de la defensa. Al llarg de tota la instrucció de la causa els processats i els seus advocats han formulat diverses reclamacions i protestes en què al·legaven les dificultats que hi havia per als seus contactes.

Preparar-ho bé

La preparació de la defensa –segons van manifestar reiteradament els lletrats durant la fase d’instrucció del procés– es veia entorpida pel fet que la causa se ­seguís al Suprem. El manteniment del procés judicial a l’ Alt Tribunal va suposar que els encausats es­tiguessin interns en centres penitenciaris de la Comunitat de Madrid, la qual cosa obligava els seus advocats a desplaçaments continus des de Catalunya, sobretot cada vegada que calia preparar compareixences i interrogatoris. Tot això al marge de les dificultats que aquesta situació va implicar per als contactes dels presos amb les seves respectives famílies. Lògicament, aquests problemes van quedar molt esmorteïts amb el trasllat dels encausats a presons de Catalunya a partir del juliol passat.

En cercles del Suprem se subratlla ara, després d’aquests antecedents, la importància que al llarg del judici oral les defenses puguin exercir la seva tasca amb plenes garanties, fet que implica organitzar la vista en termes que no permetin al·legar després una vulneració del dret a la tutela ju­dicial efectiva. Per aquest motiu es preveu concentrar les sessions en tres dies setmanals i deixar els ­dilluns i els divendres perquè acusats i lletrats puguin contactar i ­organitzar les seves estratègies de defensa.

Els set magistrats de la Sala d’ Enjudiciament, d’altra banda, no es podran dedicar en exclusiva al cas 1- O durant els mesos ­vinents. El fet és que també han d’atendre altres fronts, com a in­tegrants de la Sala Penal. Els set jutges esmentats són, ara mateix, la meitat de la plantilla total d’aquesta instància del Suprem. Per tant, si l’ Alt Tribunal està mirant de planificar les coses de ­manera que les parts puguin afrontar la seva tasca sense acla­paraments també és per obtenir el mateix benefici paral·lel.

Moltes cauteles

A més a més, resulta obvi que en tot el que fa referència a l’organització i condicions de desenvolupament del ­judici oral hi pot tenir el seu pes el fet que les defenses hagin anunciat des del principi que al final del procés judicial a Espanya recorreran al Tribunal Eu­ropeu de Drets Humans ( TEDH), on els aspectes formals dels pro­cediments habitualment es revisen amb rigor. Els processats sempre han posat de manifest que el seu objectiu últim és anar a la jus­tícia europea després del final del procés judicial a Espanya, i el ­Suprem ha pres bona nota d’aquest propòsit, cosa que ha fet que en diferents fases de la causa s’hagin extremat les cauteles en garantia del dret de defensa.

Aquest factor ha influït, per exemple, en la decisió recent del Suprem de dividir el procés de l’1- O i remetre al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’enjudiciament dels acusats del delicte de desobediència. Amb això, el TS ha tingut en compte el precedent del judici contra l’expresident Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i l’exconsellera Irene Rigau. En la vista en què es va discutir aquesta qüestió, la declinatòria de jurisdicció, les defenses van fer referència a la jurisprudència del mateix Suprem per advertir que aplicar ara un criteri diferent del que es va mantenir en relació amb la consulta del 9- N del 2014 suposaria un tracte discriminatori.

El TS, que fins aleshores havia sostingut la tesi de la “ inescindi­bilidad” de la causa, va acceptar dividir el procediment judicial, i va decidir que els processats per desobediència siguin jutjats pel TSJ de Catalunya. Aquesta decisió permetrà, al seu torn, alleugerir en part el judici oral al mateix ­Suprem, concentrant la vista en l’examen de la conducta dels acusats dels delictes rebel·lió –segons el fiscal i l’acció popular, exercida per Vox–, o sedició –segons l’ Advocacia de l’ Estat–, i malversació de cabals públics.

Informa:LAVANGUARDIA.COM (8-1-2019)