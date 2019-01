"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

L’audàcia del conseller Puig, més enllà de les quatre províncies

«D'Elx a Perpinyà i de Maó a Fraga, hi ha homes i dones que se senten, que ens sentim, part de la catalanitat. I ho demostrem la primera vegada que ens han donat l'oportunitat de fer-ho»

Vicent Partal





Dissabte el conseller Lluís Puig va aparèixer per sorpresa a Perpinyà. S’havia anunciat que intervindria en un acte de presentació del Consell de la República, però tothom tenia coll avall que seria en una connexió telemàtica. Tanmateix, Puig s’hi va presentar en persona. Amb tota naturalitat, va entrar per la porta del Casal de Perpinyà i simplement va dir que estava molt content de tornar a Catalunya després de tants mesos d’exili. Al cap de poques hores, quan el conseller ja tornava a ser a Bèlgica, es va difondre la notícia i unes imatges que deixen testimoni d’una altra fita aconseguida: el primer acte del govern a l’exili dins el país. Encara no al sud, però ja dins Catalunya.

La presència del conseller Puig a Perpinyà, com és lògic, ha causat un gran impacte. És ben sabut que els advocats desaconsellen als exiliats d’anar a l’estat francès perquè no se’n refien, no veuen que siga una cosa segura. Puig n’era ben conscient i es tornà a arriscar per guanyar una altra batalla. O, de fet, per guanyar-ne unes quantes alhora.

Unes quantes perquè el gest del conseller de Cultura no ha consistit tan sols a aparèixer en públic per primera vegada a l’estat francès o tornar a trepitjar Catalunya. Ha consistit també a normalitzar, amb el seu gest i les seues paraules, que el país s’estén més enllà de les quatre províncies espanyoles que avui porten el nom de Catalunya. I, a llarg termini, aquest reconeixement és el fet més important de tot allò que passà dissabte. Llegeix més...