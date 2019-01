"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

El president del Parlament, Roger Torrent, ha exigit aquest dimarts que “s’investiguin i aclareixin” les contradiccions existents entre els documents sobre l’atribució del cas de l’1-O al jutjat d’instrucció 13 de Barcelona. Torrent ha remarcat que les explicacions que ha donat el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) sobre el tema no aclareixen què és el que va passar i per això considera que “hi ha opacitat”. El president troba necessari “rascar aquesta opacitat” per aconseguir “anar al fons de la qüestió”.

Torrent ha defensat la seva demanda perquè el cas “no és una qüestió menor, estem parlant de drets fonamentals dels ciutadans d’aquest país”. És per això, ha afegit el president, “si hi ha responsabilitats s’han de depurar”. El president de la cambra catalana ha subratllat que hi ha “massa contradiccions com perquè no s’investiguin” i ha assenyalat que “és d’interès de tothom anar al fons de la qüestió i definir exactament què és el que ha passat” perquè servirà “per desmuntar el relat fictici” sobre el delicte de rebel·lió.

Pel president del Parlament aquest cas afegeix noves evidències a la “farsa” de la causa oberta contra el procés. “Cada vegada hi ha més indicis i es fa més evident que la causa contra el referèndum és un muntatge de la dreta judicial per combatre l’independentisme i perseguir unes idees polítiques”, ha reblat.

Torrent ha fet aquestes declaracions després d'acompanyar el candidat d'ERC a l'alcaldia, Ernest Maragall, a una visita per entitats del barri de Les Corts.

#roger torrent

Informa:ELMON.CAT (8-1-2019)