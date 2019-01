"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

El delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, feia un pas endavant el passat 3 de desembre presentant una candidatura “independent i sobiranista” a les eleccions municipals del 2019 a Barcelona. Es presentava per “aconseguir la unitat real entre les diverses candidatures sobiranistes per tal de construir-ne una de guanyadora”. Durant la presentació, Mascarell es va esforçar a remarcar que no té el suport de “cap lobby ni de cap partit”, però rebia el suport de Junts per la República, organització sorgida d'independents de Junts per Catalunya i de sectors de La Crida.

Amb la de Mascarell, l’independentisme es presentarà, si res no canvia, amb cinc llistes separades per conquerir la capital de Catalunya. ERC, amb Ernest Maragall, la CUP, pendent de decidir candidat, Primàries Catalunya, amb Jordi Graupera, el PDECat, de moment amb Neus Munté com a candidata, però a l’espera que Joaquim Forn doni el sí per encapçalar la llista, i finalment, la llista del delegat del Govern. Una situació molt allunyada de les crides a la unitat que han fet alguns candidats i també l’ANC. I que en el cas de La Crida, ha comportat “una reorganització” de l’equip provisional de portaveus. Porten la batuta els diputats de JxCAT Gemma Geis i Toni Morral, perquè, tal i com ha pogut confirmar El Món, Ferran Mascarell ja no forma part d’aquest equip que dóna veu a La Crida a l’espera que es constitueixin els òrgans de direcció a partir del Congrés constituent.

“Des del moment en què en Ferran Mascarell pren la decisió de presentar una candidatura a l’ajuntament de Barcelona, hem de reajustar les seves funcions a La Crida Nacional per la República, perquè fins que no se celebri el Congrés constituent el proper 26 de gener La Crida no pot posicionar-se sobre candidats ni prendre partit de forma directa o indirecta”, expliquen a El Món fonts d’aquest moviment, impulsat pel president a l’exili, Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, Quim Torra, i el diputat de JxCAT i expresident de l’ANC, Jordi Sànchez. Amb tot, remarquen des de la Crida, “Mascarell continua formant part de la comissió tècnica i la comissió política, perquè defensa els valors del a unitat i la transversalitat, però per tal que no hi hagi confusions amb la seva candidatura per Barcelona, La Crida va acordar que deixés de ser portaveu”.

La Crida deixa clar que a hores d'ara no té cap candidat a l'alcaldia de Barcelona

Ferran Mascarell estava present a la reunió: “Vam fer una lectura conjunta de la situació a la comissió tècnica, va ser una discussió llarga, però en Mascarell és molt racional i aquesta era la decisió més lògica per no confondre la gent sobre què és La Crida. I a hores d’ara, La Crida no té cap candidat a les eleccions municipals. Estem per la unitat i la transversalitat, i qualsevol moviment l’han de decidir els associats”, sentencien a El Món fonts de la comissió tècnica del moviment. Sobre el futur de Mascarell a La Crida, només assenyalen que “pensem que tindrà un paper important el 26 de gener”, però en cap cas no asseguren que el moviment es decanti per la seva llista el 26 de maig. “Són els associats els qui decideixen el rumb”, conclouen.

De fet, sectors de La Crida que se senten més allunyats de l’òrbita del PDECat ja va manifestar en declaracions a El Món el seu “malestar per la utilització que ha fet el PDeCAT de la Crida i del nom d’Elsa Artadi en anunciar un suposat pacte amb La Crida per situar Quim Forn de cap de llista”, deixant clar que “no hi ha hagut cap pacte ni cap acord sobre noms, i si ha existit –efectuat per algun sector de la Crida sense comunicar-ho, és un frau perquè no s’ha fet el congrés constituent i no hi ha òrgans de representació triats”.

El mateix Ferran Mascarell ha desmentit a El Món “qualsevol contacte amb el PDeCAT, ni de forma individual ni a través de la Crida”, per integrar-se en la llista que perfila el partit liderat per David Bonvehí. “Vull una llista per desenvolupar un projecte per a la ciutat al marge de sigles de partit, rebutjant la manera vella de fer política amb quotes de partit”, argumenta Mascarell, que deixa clar que “no tinc intenció de renunciar al meu projecte de ciutat i no pretenc utilitzar cap sigla per presentar-me”.

