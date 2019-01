"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

El jutjat d’instrucció número 1 de València s’ha convertit en el primer de tot l’estat espanyol que accepta d’investigar tortures comeses durant la dictadura franquista. Ha estat gràcies a les denúncies que van interposar sis torturats contra un membre de la Brigada Político-Social, Benjamín Solsona, conegut com el ‘Billy el Nen’ valencià. L’acusen de tortures durant el 1971, quan van ser detinguts en una operació contra el Partit Comunista. Alguns d’ells van ser retinguts diversos dies i torturats repetidament.

L’obertura de diligències ha estat una satisfacció per als denunciants, que no s’ho esperaven pas. La denúncia es va presentar ens sis jutjats d’instrucció diferents amb l’objectiu d’augmentar les probabilitats d’èxit.

Aquesta denúncia és una continuació de la querella argentina contra els crims del franquisme presentada per un grup de represaliats de l’estat espanyol. Aquests sis valencians en formaven part i van aconseguir que la causa fos oberta per la jutgessa María Romilda Servini, acollint-se al principi de jurisdicció universal. El 2014, la magistrada va emetre una ordre internacional de detenció de policies i polítics franquistes, entre els quals hi havia els ex-ministres Rodolfo Martín Villa i José Utrera Molina (sogre d’Alberto Ruiz Gallardón); l’advocat que va redactar la sentència de mort de Salvador Puig Antich, Carlos Rey González; l’ex-fiscal del Tribunal Suprem Antonio Troncoso; i policies com Antonio González Pacheco, àlies ‘Billy el Nen’ i Solsona.

Tot i les pressions d’Amnistia Internacional, la justícia espanyola i la classe política van fer pinya per a no van col·laborar amb la justícia argentina, i no es va extradir cap dels investigats. Els torturats no es van donar per vençuts i per això van presentar aquesta onada de denúncies, que podria replicar-se en altres punts de l’estat espanyol.

Informa:VILAWEB.CAT (8-1-2019)