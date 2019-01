"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

Jaume Collboni serà l'alcaldable del PSC a Barcelona a les eleccions municipals del 2019. L'actual president del grup municipal socialista al consistori farà el llançament de campanya aquest dissabte en un acte amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tal com han confirmat fonts socialistes a NacióDigital.

D'aquesta manera, el PSC tanca el debat sobre un possible relleu a la candidatura de les municipals a Barcelona. Alguns sectors del PSC havien plantejat la possibilitat d'obrir una reflexió sobre la idoneïtat que Collboni repetís com a alcaldable -no apareix en el llistat de favorits a l'alcaldia-, però finalment no hi haurà canvis. L'acte de dissabte, que també servirà perquè Sánchez brandi el seu projecte de pressupostos a l'Estat, suposarà la ratificació de l'aposta socialista als comicis del 26 de maig.

En la decisió definitiva ha pesat el fet que fos el candidat escollit en unes eleccions primàries. A més, les enquestes internes del partit preveuen uns bons resultats per a una candidatura encapçalada per Collboni, sobretot des que el PSOE és al govern espanyol. La possibilitat que l'alcaldable fos rellevat s'havia gestat, precisament, arran d'una enquesta interna en què Miquel Iceta apareixia com a candidat més ben valorat. Just darrere d'Iceta hi apareixia, però, Collboni, fins i tot per davant de dirigents amb responsabilitats polítiques a Madrid.

El líder socialista a Barcelona, doncs, s'afegeix a la llista de candidats confirmats, on ja hi són l'alcaldessa Ada Colau (BComú), Ernest Maragall (ERC), Manuel Valls (Barcelona Capital Europea, amb el suport de Ciutadans), Josep Bou (PP) i Jordi Graupera (Primàries Barcelona).

Informa:NACIODIGITAL.CAT (8-1-2019)