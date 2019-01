"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

Un centenar de persones convocades per Arran han tallat la Via Laietana de Barcelona en solidaritat amb els vuit militants de l’organització juvenil detinguts aquest dimarts a Madrid per intentar pintar la façana del Tribunal Suprem.

Els concentrats, que han estat davant la prefectura de la policia espanyola de les vuit del vespre a un quart de deu, portaven diverses pancartes reclamant la llibertat dels detinguts i cridaven proclames en el mateix sentit.

També s’han convocat protestes a Sabadell, Castelldefels, Ripoll i València “per estendre la solidaritat arreu del territori nacional”, ha explicat Núria Martí, portaveu d’Arran.

Martí ha explicat que l’acció d’avui a Madrid era el tret de sortida a la campanya Estripem la baralla, tombem el règim, convocada “en relació amb la causa oberta contra l’independentisme i en el marc repressiu de l’estat espanyol”. “La repressió ha dificultat el tret de sortida de la campanya”, ha lamentat.

Arran Jovent ha convocat per demà dimecres a dos quarts d’onze del matí a les portes dels jutjats de plaça Castella una concentració de rebuig per les detencions dels vuit militants.



Els detinguts passaran la nit a Moratalaz

Els vuit militants d’Arran detinguts aquest dimarts per intentar pintar la façana del Tribunal Suprem passaran la nit a la comissaria de Moratalaz. Segons fonts policials, actualment estan en les dependències de la brigada d’informació de la policia espanyola a Madrid i en les properes hores se’ls traslladarà a aquesta comissaria. Les mateixes fonts apunten que és des d’aquestes dependències policials on es fan tots els trasllats davant del jutge. La previsió és que els vuit arrestats passin a disposició judicial dimecres. Estan detinguts per desordres públics per haver intentat entrar a l’edifici i llençar un pot de fum pels voltants de l’edifici. Els agents que custodien l’edifici els han retingut i no han tingut temps de portar a terme l’acció.

