"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

"El judici contra l’1-O: tot allò que cal saber-ne "

Consulteu la informació bàsica actualitzada per a tenir totes les claus sobre el judici

Els acusats i les acusacions



En total, hi ha vint-i-dos acusats, dotze dels quals processats al Tribunal Suprem espanyol. N’hi ha sis més –els acusats solament de desobediència– que finalment seran jutjats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I el major Trapero i l’ex-cúpula dels Mossos seran jutjats a l’Audiència espanyola. Heus-ne ací tots els noms, amb l’acusació de la fiscalia (entre parèntesis, l’acusació de l’advocacia de l’estat).

AL TRIBUNAL SUPREM ESPANYOL:



—Oriol Junqueras. Rebel·lió i malversació de diners públics. 25 anys de presó i 25 d’inhabilitació absoluta. (Advocacia de l’estat: 12 anys de presó i inhabilitació per sedició i malversació.)

—Jordi Sànchez. Rebel·lió. 17 anys de presó i 17 d’inhabilitació absoluta. (Advocacia de l’estat: 8 anys de presó per sedició.)

—Jordi Cuixart. Rebel·lió. 17 anys de presó i 17 d’inhabilitació absoluta. (Advocacia de l’estat: 8 anys de presó per sedició.)

—Carme Forcadell. Rebel·lió. 17 anys de presó i 17 d’inhabilitació absoluta. (Advocacia de l’estat: 10 anys de presó per sedició.)

—Jordi Turull. Rebel·lió i malversació de diners públics. 16 anys de presó i 16 d’inhabilitació absoluta. (Advocacia de l’estat: 11 anys i mig de presó i inhabilitació per sedició i malversació.)

—Raül Romeva. Rebel·lió i malversació de diners públics. 16 anys de presó i 16 d’inhabilitació absoluta. (Advocacia de l’estat: 11 anys i mig de presó i inhabilitació per sedició i malversació.)

—Joaquim Forn. Rebel·lió i malversació de diners públics. 16 anys de presó i 16 d’inhabilitació absoluta. (Advocacia de l’estat: 11 anys i mig de presó i inhabilitació per sedició i malversació.)

—Josep Rull. Rebel·lió i malversació de diners públics. 16 anys de presó i 16 d’inhabilitació absoluta. (Advocacia de l’estat: 11 anys i mig de presó i inhabilitació per sedició i malversació.)

—Dolors Bassa. Rebel·lió i malversació de diner públic. 16 anys de presó i 16 d’inhabilitació absoluta. (Advocacia de l’estat: 11 anys i mig de presó i inhabilitació per sedició i malversació.)

—Carles Mundó. Malversació i desobediència greu. 7 anys de presó i 16 d’inhabilitació absoluta. Multa de deu mesos amb una quota diària de 100 euros. (Advocacia de l’estat: 10 anys de presó i inhabilitació per malversació i desobediència greu.)

—Meritxell Borràs. Malversació i desobediència greu. 7 anys de presó i 16 d’inhabilitació absoluta. Multa de deu mesos amb una quota diària de 100 euros. (Advocacia de l’estat: 10 anys de presó i inhabilitació per malversació i desobediència greu.)

—Santi Vila. Malversació i desobediència greu. 7 anys de presó i 16 d’inhabilitació absoluta. Multa de 10 mesos amb una quota diària de 100 euros. (Advocacia de l’estat: 10 anys de presó i inhabilitació per malversació i desobediència greu.)

AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA



—Mireia Boya. Desobediència greu. Multa de deu mesos amb una quota diària de 100 euros. (Advocacia de l’estat: multa de vuit mesos i inhabilitació d’un any i quatre mesos per desobediència greu.)

—Lluís Maria Coromines, Desobediència greu. Multa de deu mesos amb una quota diària de 100 euros. (Advocacia de l’estat: multa de deu mesos i inhabilitació d’un any i vuit mesos per desobediència greu.)

—Lluís Guinó. Desobediència greu. Multa de deu mesos amb una quota diària de 100 euros. (Advocacia de l’estat: multa de deu mesos i inhabilitació d’un any i vuit mesos per desobediència greu.)

—Anna Simó. Desobediència greu. Multa de deu mesos amb una quota diària de 100 euros. (Advocacia de l’estat: multa de deu mesos i inhabilitació d’un any i vuit mesos per desobediència greu.)

—Ramona Barrufet. Desobediència greu. Multa de deu mesos amb una quota diària de 100 euros. (Advocacia de l’estat: multa de deu mesos i inhabilitació d’un any i vuit mesos per desobediència greu.)

—Joan Josep Nuet. Desobediència greu. Multa de deu mesos amb una quota diària de 100 euros. (Advocacia de l’estat: multa de vuit mesos i inhabilitació d’un any i quatre mesos per desobediència greu.)

A L’AUDIÈNCIA ESPANYOLA:



—Josep Lluís Trapero. Rebel·lió. 11 anys de presó i 11 anys d’inhabilitació absoluta.

—Pere Soler. Rebel·lió. 11 anys de presó i 11 anys d’inhabilitació absoluta.

—Cèsar Puig. Rebel·lió. 11 anys de presó i 11 anys d’inhabilitació absoluta.

—Teresa Laplana. Sedició. 4 anys de presó.

El tribunal



Set magistrats formaran part de la sala que jutjarà els presos polítics i la resta d’acusats. El president i ponent de la sentència serà Manuel Marchena, un home de confiança de José María Aznar quan era president espanyol. Marchena i quatre magistrats més van ser recusats per les defenses dels presos, però el Tribunal Suprem va desestimar les recusacions.

Judici televisat?



La defensa confia que el judici podrà ser televisat. La decisió dependrà en última instància del tribunal, tot i que no té cap argument objectiu per a oposar-s’hi. ‘És imprescindible que sigui televisat perquè pugui fiscalitzar-se públicament i tothom pugui veure què passa’, deia fa pocs dies un dels lletrats a VilaWeb. Això pot tenir dos efectes: d’una banda, la fiscalització pública de la manera com es desenvolupa; d’una altra, que tothom pugui accedir directament als arguments de la fiscalia, de l’acusació popular, dels advocats defensors i dels encausats.

El lloc del judici



El Tribunal Suprem espanyol no és pas un tribunal preparat per a judicis, i encara menys per a macrojudicis com aquest. És un edifici antic, petit i amb moltes limitacions tècniques, començant per la impossibilitat de projectar-hi vídeos. Per això s’havia proposat que es fes a l’edifici de l’Audiència espanyola o bé en alguna altra sala de la comunitat de Madrid preparada per a judicis grans. Tanmateix el judici es farà al saló de plens del Suprem, on ja es va fer la vista amb els advocats sobre qüestions prèvies.

El calendari i les condicions



El Tribunal Suprem vol que el judici duri el mínim temps possible perquè no interfereixi en el calendari electoral. Per això proposa que duri dos mesos o tres, és a dir, que comenci a final de gener o començament de febrer i acabi al març o a l’abril, abans de les eleccions europees, municipals i autonòmiques del 26 de maig. Si es complís aquest propòsit, les sentències es farien públiques al juny o al juliol.

Segons fonts del Tribunal Suprem espanyol, les sessions es concentraran entre el dimarts i el dijous, de deu del matí a sis de la tarda, aproximadament, amb una hora i mitja per a dinar. Aquesta decisió respon a dos motius. D’una banda, per a evitar trasllats de la presó fins al Suprem cinc vegades per setmana. I d’una altra, per a deixar dos dies setmanals als membres del tribunal per a anar avançant en les deliberacions amb vista a dictar sentència.

Durant el judici, els presos seran reclosos en una presó de Madrid. I cada dia durant els mesos que duri seran traslladats de la presó al tribunal i del tribunal a la presó, emmanillats.

Sol·licitud de testimonis



Els advocats dels dotze processats tenen temps fins al 14 de gener per a presentar els escrits, en què poden demanar testimonis. Es preveu que se’n sol·licitin centenars, entre afectats per les càrregues, agents de policia i ex-alts càrrecs, com ara l’ex-president espanyol Mariano Rajoy, l’ex-vice-presidenta Soraya Sáenz de Santamaría i l’ex-ministre d’Hisenda Cristóbal Montoro. Vox, que exerceix l’acusació popular, ja ha demanat la compareixença de tots tres davant el tribunal. També es preveu que les defenses demanin que comparegui el portaveu del PP al senat espanyol, José Ignacio Cosidó, arran de la designació polèmica de Manuel Marchena com a president del CGJP, càrrec al qual finalment va renunciar.

Fonts del tribunal diuen que citaran pràcticament tots els testimonis que proposin les defenses, sempre –afegeixen– que s’argumenti bé i es demostri que la seva presència és objecte de prova.

Informa:VILAWEB.CAT (9-1-2018)